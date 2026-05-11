Los pinganillos con IA tienen las horas contadas en la PAU: cuatro comunidades estrenan detectores de frecuencia en junio y anularán toda la prueba

Varios alumnos atienden —uno de ellos con pinta de no tener mucha confianza— a las indicaciones en un examen del primer día de la selectividad en Valencia en 2025

Se acerca uno de los grandes momentos del año a nivel educativo. Las pruebas de acceso a la universidad (PAU), también conocidas como EvAU, EbAU o selectividad, incorporarán este año una novedad tecnológica relevante.

Para la cita de este junio de 2026, cuatro comunidades han anunciado que utilizarán detectores de frecuencia para desenmascarar a los alumnos que utilicen pinganillos de forma clandestina para recibir respuestas. Como informa El País, se trata de Aragón, Cataluña, Galicia y Murcia. En el caso de Galicia, la experiencia es un grado, ya que los llevan utilizando desde 2019.

Lejos quedan ya los grandes aparatos situados en la oreja, fácilmente identificables a primera vista. Ahora, los alumnos más avezados en el engaño recurren a nanopinganillos que escapan al vistazo que puedan echar los profesores y que solamente salen del oído con un imán.

En estas comunidades ya se ha dado el aviso de que los docentes y el personal que vigile los exámenes podrán hacer uso de detectores de frecuencia "en todo momento". En su nota ya dejan claro que dichos 'chivatos' tecnológicos "localizan fácilmente los dispositivos no autorizados".

Han sido cuatro las 'pioneras' que han anunciado ya su 'mano dura' contra los tramposos tecnológicos. Podrían no ser las únicas, ya que otras ocho están estudiando el uso de los detectores. Son los casos de Andalucía, Asturias, Baleares, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Navarra y País Vasco.

Por contra, desde Canarias, Comunidad de Madrid y Extremadura aseguran que este año no contemplan emplearlos, si bien "extremarán" la vigilancia, mientras que La Rioja y Cantabria aún no se han pronunciado a preguntas de El País.

"Tenemos que poner controles, porque es muy asequible. En las páginas web que hemos detectado se venden pinganillos, gafas de todo tipo a precios muy baratos", explica al citado medio Jesús Ángel Miguel, delegado para la PAU de la Universidad de Zaragoza. Pero la trampa va más allá de los nanopinganillos, porque los detectores de frecuencia también actuarán contra dispositivos electrónicos como calculadoras con IA incorporada autosuficiente capaz de resolver los problemas planteados.

Por supuesto, los alumnos que sean 'cazados' tendrán un castigo inmediato y contundente, como anuncia Joaquín Lomba, coordinador general de la PAU en Murcia: "Un cero en todos los exámenes de esa convocatoria". No solo en el que hayan sorprendido al estudiante; en todos.