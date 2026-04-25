Lucita Figueroa, palilleira de Muxía, arrasa con un vídeo en redes: "Igual que un músico se guía por partituras, las palilleiras nos guiamos por un cartón"

El encaje de bolillos es una técnica artesanal textil que consiste en entretejer hilos. Ya sea lino, seda o algodón, y enrollados en bobinas de madera, llamadas bolillos. Las mujeres que practican este arte autóctono de Galicia son denominadas palilleira. Lucita Figueroa es una de ellas. La gallega recientemente ha revolucionado las redes sociales una publicación en la que se evidencia la destreza con la que ella maneja bolillos en el Parador Costa da Morte, de Muxía.

En poco más de una semana, un vídeo que subió a su perfil de Facebook, denominado Encajes Lucita, se ha viralizado y sobrepasa ya los 3,4 millones de visualizaciones, sumando incluso más de 37.000 ‘me gusta’. Los usuarios han manifestado su admiración ante el arte expuesto por la palilleira.

La artesana confiesa que le sorprendió sobremanera la repercusión mediática que ha tenido su video, ya que la publicación fue realizada con el simple fin de promocionar el centenario arte del encaje y ha terminado con un alcance mundial. “Ha sido una sorpresa muy grande, no me esperaba esto”, declara en entrevista para el medio local Faro de Vigo.

El creador del video, Damián Álvarez, se refiere al éxito del mismo. “La combinación perfecta entre imagen y sonido. El ritmo de los palillos, tan característico, se convirtió en un elemento diferencial que conectó con personas de todo el mundo. Una buena idea, bien ejecutada, puede tener un impacto real”, afirma.

Más allá de la viralidad

Al ser preguntada sobre cómo logra plasmar su arte, Figueroa responde contundentemente. “Igual que un músico se guía por unas partituras y un arquitecto crea planos para construir casas, las palilleiras nos guiamos por un cartón que es nuestra plantilla para elaborar encaje”, señala.

Más allá del alcance digital que el video ha tenido, la palilleira expresa que valora altamente el contacto directo con la gente. "Lo bueno es que la gente vea cómo trabajas y explicarle cómo lo haces. Eso hace que valoren más esta artesanía”, concluye.