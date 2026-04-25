Llucia Ramis, escritora y periodista': "Los 'expats' pueden pagar precios dos, tres y cuatro veces más elevados que el resto; no hay ningún tipo de protección hacia los que vivimos aquí"

Llucia Ramis está de estreno. La escritora y periodista presenta Un Metro Cuadrado, una nueva obra autobiográfica en la que recorre los diferente pisos en los que ha vivido desde que llegó hace 20 años a Barcelona. En una conversación con el diario Ethic, cuenta cómo en su libro traza un mapa temporal y geográfico para explicar cómo la ciudad se ha convertido en un espacio de inversión, en un lugar sin habitantes pero lleno de consumidores.

"Se ha vendido Barcelona a la inversión extranjera y así todos nosotros hemos sido también vendidos", asegura durante la conversación. "Siempre se ha relacionado Barcelona como un lugar para invertir", insiste. Ella apunta a las Olimpiadas como un punto clave en el crecimiento de la capital catalana. "Se buscó, una vez más, inversores extranjeros, convirtiendo la ciudad en una especie de influencer atractiva para quien viene de fuera y tiene dinero, mientras que no se cuida al de aquí, al residente de siempre", dice.

"Hemos normalizado que antes o después nos tengamos que ir de nuestro barrio, hemos normalizado no llegar siempre bien a final de mes o tener problemas para conseguir una vivienda. ¿Cómo puedes tener la estabilidad necesaria para construir algo si no sabes si podrás continuar viviendo en el lugar en el que resides o si no sabes si podrás seguir pagando tu casa?", cuestiona la experta.

Ella define, de esta forma, una "forma de expulsión": "Las tiendas, los productos los precios ya no son para ti. Ya no están a tu alcance". Además, con la crisis de la vivienda todo se complica y los nuevos clientes tampoco pueden asumir el aumento de los alquileres por lo que muchas tiendas de siempre acaban convirtiéndose en franquicias, "las únicas que pueden costear los alquileres cada vez más altos".

El papel clave de los 'expats'

Ramis pone encima de la mesa la figura de los 'expats': extranjeros que con sueldos muy elevados y sin pagar impuestos en España pueden acceder a alquileres inasequibles para los españoles. "Los 'expats' pueden pagar precios dos, tres y cuatro veces más elevados que el resto", explica la escritora.

"Nosotros tenemos unos salarios mucho más bajos que el resto de Europa o de Estados Unidos. No hay ningún tipo de protección hacia los que aquí vivimos y los 'expats' mueven dinero", incide. Para ella, las ciudades se están convirtiendo en "un lugar de consumo y no de personas". "Vienen aquí con dinero, vienen a una ciudad con buen tiempo, donde todo les resulta relativamente barato y, por tanto, donde pueden gastar sin problemas…", critica.

Asimismo, critica que "no les interesa nada más". "No sienten la necesidad de integrarse en la sociedad ni tampoco de aprender la lengua. Viven principalmente en inglés y la ciudad se adapta a ellos".