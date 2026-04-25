Julen Bollain, economista: "La renta básica puede cambiar la relación de poder y mejorar la capacidad de las personas para rechazar empleos abusivos, dejar relaciones coercitivas o dedicar tiempo a organizar"

"Una herramienta profundamente tranformadora". Julen Bollain define de esta forma una posible renta básica. En una entrevista en el podcast de Political Studies Review, el experto en vivienda y autor del estudio Recuperando la renta básica: Un camino republicano-socialista hacia la libertad, hace una clara defensión a la prestación que por el momento, es ficticia.

"La renta básica es una herramienta profundamente tranformadora", defiende durante la conversación con el investigador Mark Anthony Kaye. "Puede cambiar al ganar poder. Puede mejorar la capacidad de las personas para rechazar trabajos abusivos, abandonar relaciones coitivas o tomarse tiempo para capacitarse, cuidar, organizarse o participar incluso en la vida política", aseguran.

En ese sentido, este posible ingreso básico puede contribuir a "una democratización más amplia" de la vida social y económica. "Creo que esto es crucial", insiste. Aún así, cree que "el resultado no está garantizado". De esta forma, "se puede diseñar e implementar una renta básica de maneras que sean compatibles con la lógica neoliberal".

"Por ejemplo, como reemplazo de las instituciones de bienestar", propone Bollain durante la conversación. También, dice, "como una excusa para los riesgos individualizados o como un mecanismo que deja la estructura del poder económica y el contacto con la vida política".

Contribución social

Él asegura que la posible prestación puede contribuir a la sociedad de tres formas distintas:

En primer lugar, asegura que "ofrece una aclaración normativa. Por lo tanto, la renta básica no debe considerarse ideológicamente neutral".

En segundo lugar, "proporciona una distinción política más clara entre los proyectos de renta básica de izquierda y de derecha. No solo el término de discurso, sino en términos de arquitectura institucional, impuestos, servicios públicos, normas laborales y control democrático".