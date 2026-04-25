Adiós a las macetas: la nueva tendencia para balcones por menos de 13 euros 

Las clásicas macetas alineadas en el suelo tienen los días contados. Una nueva tendencia apuesta por organizar las plantas en altura en lugar de repartirlas por el suelo, mejorando no solo el aspecto del balcón, haciéndolo más limpio y moderno, sino también facilitando el cuidado de las plantas y dejando más espacio libre para moverse.

La cadena de supermercados Aldi ha lanzado un soporte para plantas de tres niveles por 12,99 euros. El artículo, que se encuentra a la venta en su página web, permite colocar varias plantas en distintos niveles, creando un pequeño jardín vertical incluso en balcones reducidos.

El soporte está fabricado en metal negro y se presenta en dos versiones: una con bandejas para colocar macetas y otra con recipientes integrados. Además, se puede plegar fácilmente, lo que facilita guardarlo cuando no se utiliza, algo especialmente útil en viviendas con poco espacio.

Más allá del precio, también simplifica el cuidado de las plantas, pues al agruparlas en una estructura vertical, el riego es más cómodo, la limpieza más rápida y se tiene una mejor visión del estado de cada planta.

También abre la puerta a combinar flores, hierbas aromáticas o incluso pequeñas plantas de interior en un mismo espacio. Eso sí, los expertos recomiendan tener precaución si se instala en balcones muy expuestos, ya que el viento o la lluvia intensa podrían afectar a la estabilidad del conjunto.

Ideas para decorar el balcón y subirlo a otro nivel:

Una idea sencilla es jugar con la iluminación. Coloca luces cálidas, como guirnaldas o pequeñas lámparas solares. Por la noche transforman completamente el ambiente sin ocupar espacio.

También puedes crear un rincón acogedor con textiles: un par de cojines, una alfombra exterior o una manta ligera. Esto hace que el balcón se sienta más como un lugar para estar que solo un espacio de paso.

Si tienes poco sitio, aprovecha las paredes: cuelga estantes pequeños o ganchos para plantas, velas o decoración. Así liberas el suelo y todo se ve más ordenado. Otra opción interesante es mezclar plantas con elementos útiles. Por ejemplo, una pequeña mesa plegable con una planta encima o una caja de madera que sirva como almacenaje y asiento.

Para darle personalidad, añade un detalle que destaque: una vela grande, una figura decorativa o incluso un espejo pequeño para dar sensación de amplitud. Y por último, menos es más. Un balcón con pocos elementos bien elegidos siempre se verá más bonito que uno recargado.