David Eagleman, neurocientífico de Stanford, sobre la IA: "Todos tenemos ahora a Aristóteles en el bolsillo"

El neurocientífico David Eagleman ha hablado del futuro de la IA y de las consecuencias en el cerebro.

El neurocientífico David Eagleman, investigador y autor vinculado a la Universidad de Stanford, defiende que la inteligencia artificial puede convertirse en una herramienta para ampliar la mente humana si se usa de forma activa y crítica. Su idea es que la IA no tiene por qué volver "perezoso" al cerebro, siempre que no se utilice como un simple atajo para copiar y pegar respuestas, sino como un tutor permanente capaz de estimular la curiosidad, el aprendizaje y la creatividad.

"Todos tenemos ahora a Aristóteles en el bolsillo y podemos ser mejores en aquello que nos importa", afirma Eagleman durante una conversación en el pódcast The Diary of a CEO, donde compara el acceso actual a la IA con la posibilidad de contar en todo momento con un tutor capaz de responder preguntas, discutir ideas y ayudar a mejorar en cualquier área de interés personal.

La IA como "motocicleta para la mente"



Eagleman recupera una vieja metáfora de Steve Jobs, quien describió el ordenador personal como una "bicicleta para la mente". En su opinión, la inteligencia artificial va un paso más allá: ya no sería una bicicleta, sino una "motocicleta para la mente", porque permite avanzar mucho más rápido en el aprendizaje, la generación de ideas y la resolución de problemas.

El matiz, sin embargo, es decisivo. Para el neurocientífico, la ventaja no estará en quienes se limiten a producir contenido automático sin criterio. Ese grupo, dice, será "fácil de batir". El verdadero margen competitivo estará en quienes aprendan a dialogar con la IA, cuestionarla y usarla para profundizar.

Eagleman pone un ejemplo cotidiano: gracias a sus conversaciones con sistemas de IA, asegura haber mejorado en tareas de bricolaje y mantenimiento del hogar. No porque la herramienta le dé una respuesta que después olvida, sino porque la interacción repetida acaba dejando aprendizaje. La IA responde, pero el usuario retiene, conecta y mejora.

Preguntar mejor: la clave para no atrofiar el cerebro



La gran recomendación de Eagleman es sencilla: hacer preguntas sobre aquello que de verdad despierta curiosidad. A su juicio, ese hábito activa el aprendizaje porque obliga al cerebro a explorar, conectar ideas y abrir caminos nuevos.

Su práctica habitual consiste en plantear una intuición o una hipótesis y pedirle a la IA que la ponga a prueba. "Dime por qué esto está mal", resume. Ese uso, basado en buscar pros y contras, detectar puntos débiles y recibir contraargumentos, convierte a la inteligencia artificial en una especie de sparring intelectual.

La idea conecta con una de las grandes preocupaciones actuales: que la IA pueda reforzar la comodidad mental en lugar de estimular el pensamiento. Eagleman admite ese riesgo, pero cree que puede mitigarse si el usuario configura la relación de forma exigente. Es decir, si le pide a la herramienta que sea honesta, crítica y objetiva.

"Pensamiento crítico y creatividad": lo que queda por enseñar



En ese contexto, Eagleman lanza una advertencia sobre la educación. Si muchos conocimientos técnicos pueden quedar rápidamente automatizados, lo más valioso que se puede enseñar a las nuevas generaciones será, según él, pensamiento crítico y creatividad.

No significa que el conocimiento deje de importar, sino que el centro se desplaza. Saber memorizar respuestas tendrá menos valor que saber formular preguntas, evaluar argumentos, detectar errores y construir ideas nuevas a partir de información abundante. Esa es, probablemente, la parte más relevante de su tesis: la IA puede dar respuestas, pero el ser humano debe seguir haciendo el trabajo de selección, juicio y sentido.

Una herramienta creativa, pero no humana



Eagleman rechaza la idea de que la IA no pueda ser creativa. Para él, la creatividad humana también consiste en recombinar experiencias, conceptos y patrones previos. En ese sentido, la IA puede generar mezclas nuevas de forma masiva.

Pero introduce una diferencia importante: la IA puede producir cientos de imágenes, textos o canciones, pero todavía falla en la selección. Puede generar muchas opciones, pero no siempre sabe cuál será la más significativa, emocionante o culturalmente relevante para los humanos.

Según Eagleman, ahí sigue estando el papel humano: elegir, interpretar, valorar y decidir qué merece la pena. La IA puede multiplicar las posibilidades; el criterio sigue dependiendo de las personas.

La paradoja: la IA puede hacernos más humanos



Una de las ideas más sugerentes de Eagleman es que, precisamente porque la IA automatizará muchas tareas intelectuales, podría devolver valor a lo más humano: la presencia física, el contacto, la conversación, el teatro, los conciertos o la atención personal.

El neurocientífico cree que puede haber un renacimiento de las experiencias en vivo. En un mundo donde una máquina puede generar textos, voces, imágenes o avatares, ver a una persona real en un escenario o recibir cuidados de alguien presente puede adquirir más valor.