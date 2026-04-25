Alejandro Cardesín (ESA): "Los científicos no queremos mandar humanos a Marte, queremos dejarlo exactamente como está"

Marte es el primer y principal objetivo de exploración planetaria, pero voces como las de Alejandro Cardesín no lo ven tan lógico, al menos con humanos.

El investigador español Alejandro Cardesín, con casi dos décadas coordinando misiones en Marte desde la Agencia Espacial Europea, lanza una reflexión que cuestiona uno de los grandes relatos de la exploración espacial: la necesidad de llevar humanos al planeta rojo. "Los científicos no queremos mandar humanos a Marte, lo que queremos es dejarlo exactamente como está", afirma en una entrevista en La Nueva España.

Su postura no es tecnológica, sino científica. Para Cardesín, Marte representa un entorno único que debe preservarse como un laboratorio natural para entender su historia geológica, climática y, potencialmente, biológica.

Marte como laboratorio: ciencia frente a exploración humana



Desde la perspectiva científica, el interés por Marte no pasa por colonizarlo, sino por estudiarlo en condiciones lo más intactas posibles. "No necesitamos humanos porque la mayoría de las preguntas se pueden resolver de una manera más eficiente y barata con robots", explica.

El investigador subraya que la presencia humana introduce múltiples complicaciones: desde el coste económico hasta la contaminación biológica del entorno. "Los humanos tienen la mala costumbre de respirar, de comer y de tener que mantenerse vivos durante todo el viaje", ironiza, en referencia al enorme desafío logístico que supone una misión tripulada.

En este sentido, defiende que el modelo actual de exploración robotizada sigue siendo el más eficaz para avanzar en el conocimiento científico del planeta.

Crítica a la carrera espacial: más geopolítica que ciencia



Cardesín va un paso más allá y cuestiona el enfoque de algunas de las grandes iniciativas espaciales actuales. En particular, señala que proyectos como el programa Artemis de la NASA responden más a objetivos geoestratégicos que científicos.

"Mandar humanos es un gran paso tecnológico, pero no está dirigido por objetivos científicos, sino por demostrar supremacía tecnológica", sostiene.

A su juicio, esta orientación tiene consecuencias directas: parte de la financiación que podría destinarse a proyectos científicos se redirige hacia misiones tripuladas. "Se ha financiado la exploración humana a base de cancelar proyectos científicos que sí resolvían dudas importantes", lamenta.

El agua en Marte y la búsqueda de vida



Lejos del debate político, la investigación sobre Marte sigue avanzando. Uno de los puntos clave es la presencia de agua, una cuestión que, según Cardesín, ya está resuelta: "El agua en Marte es algo plenamente aceptado".

La cuestión científica actual no es si hubo agua, sino cómo evolucionó. En el pasado fue líquida; hoy se encuentra principalmente en forma de hielo. El siguiente paso es determinar si existieron condiciones adecuadas para la vida.

Ahí entra en juego el futuro rover ExoMars, que la ESA prevé lanzar en 2028. Su objetivo será perforar hasta dos metros en el subsuelo marciano para analizar muestras protegidas de la radiación, donde podrían encontrarse indicios biológicos.

Misiones longevas: el caso de Mars Express



Cardesín también destaca la longevidad de misiones como Mars Express, operativa desde 2003. A pesar de sus más de dos décadas en órbita, la nave podría seguir funcionando hasta 2030 o más.

La clave está en el diseño y en la dinámica orbital. "Tenemos la suerte de que la órbita nos ayuda a mantener el equilibrio sin un consumo excesivo de combustible", explica. Este tipo de misiones demuestra, según el investigador, que la exploración espacial puede ser sostenible en el tiempo sin necesidad de presencia humana.

Eclipses y perspectiva: entender nuestro lugar en el universo



Más allá de Marte, Cardesín reivindica el valor de fenómenos como los eclipses para acercar la ciencia al público. Explica que estos eventos permiten comprender mejor la relación entre la Tierra, la Luna y el Sol, y compararla con otros sistemas planetarios.

"Eclipses hay en todo el sistema solar", señala. En planetas como Júpiter o Saturno, con múltiples lunas, estos fenómenos son frecuentes. Incluso plantea escenarios fascinantes: "Si viviéramos en Saturno, veríamos eclipses provocados por sus anillos, como una persiana translúcida".

Estos estudios no son solo divulgativos. En exploración espacial, las "ocultaciones solares" son una herramienta clave para analizar la composición de atmósferas y superficies mediante el comportamiento de la luz.

Un debate abierto en la comunidad científica



El mensaje de Cardesín refleja una tensión creciente dentro del sector espacial: colaboración frente a competencia, ciencia frente a espectáculo tecnológico.

El investigador aboga por un enfoque más equilibrado, en el que científicos, ingenieros y astronautas trabajen de forma coordinada sin que la exploración humana eclipse la investigación. "Colaborar, y no competir, es el gran debate", concluye, adelantando que esta discusión estará presente en próximos encuentros científicos en España.

Entre la fascinación y la prudencia



La idea de ver a un ser humano caminando sobre Marte sigue siendo uno de los grandes hitos pendientes de la humanidad. Sin embargo, voces como la de Cardesín introducen matices relevantes: no todo avance tecnológico implica necesariamente un avance científico.

En un momento en el que la exploración espacial vuelve al centro del debate global, su postura plantea la importante pregunta de si debemos explorar para comprender o explorar para conquistar.