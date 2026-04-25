Los expertos coinciden: los "BIIFS" son los nuevos "PIGS" de Europa y esta vez España no forma parte del grupo "en problemas"

Los mercados de deuda europeos tienen nuevos protagonistas. Los Piigs, el grupo conformado por Irlanda, Italia, España, Grecia y Portugal, han dado paso a los Bifs. Reino Unido, Italia y Francia son ya las tres economías con las deudas más altas de Europa, según el diario Financial Times.

La guerra en Oriente Medio ha provocado una fuerte subida en los costes de endeudamiento de los tres países, que han pasado a ser los hijos problemáticos de los mercados europeos. Casi dos meses después de que se iniciase el conflicto, y a pesar de haber recuperado un poco de terreno, los rendimientos de los bonos a 10 años de Reino Unido e Italia han incrementado al menos 0,5 puntos. En el caso de Francia, estos están 0,46 puntos porcentuales y en el de Alemania han subido 0,39 puntos, tal y como se indica en el citado medio.

A ello se suma el temor de los inversores en torno a un aumento de la inflación si los precios altos del petróleo y el gas se mantienen durante un tiempo prolongado. Craig Inches, jefe de tipos y caja en Royal London Asset Management, bautizó a estos países con ese nuevo término y aseguró al Financial Times que "si no tienes el dinero desde el principio, vas a estar bajo una presión especial".

Ya de por sí, Europa se sitúa en el conflicto en Oriente Medio como uno de los territorios más vulnerables a las consecuencias de la guerra con Irán. Estos tres países están alcanzando cifras de rendimiento de los bonos que no se observaban desde los años de la crisis económica de 2008.

Se añade en el caso de los Bifs los riesgos políticos, que en Reino Unido y Francia han elevado los costes de endeudamiento. La crisis de los gilts en 2022 en Gran Bretaña y la actual crisis política por la que pasa Francia han ayudado a incrementar los costes de endeudamiento.

Con una guerra que genera más incertidumbre que certezas en los mercados de todo el mundo y sin una previsión clara de su final, los Bifs ya son oficialmente los nuevos Pigs y, al menos a corto plazo y como indica el medio de comunicación, han llegado para quedarse.