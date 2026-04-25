España es el país con mayor porcentaje de hombres calvos del mundo

España lidera algunos rankings mundiales, como ser el país europeo con más elementos de Patrimonio Cultural Inmaterial y uno de los primeros del mundo, o ser el país del mundo con más ciudades Patrimonio de la Humanidad.

Sin embargo, también lidera otro ranking del que, probablemente, se pueda presumir menos: ser el país con mayor porcentaje de hombres calvos del mundo. Según diferentes estudios, como el World Population Review, el 44,5 % de los hombres en España presentan calvicie.

La alopecia androgénica —la calvicie común— está determinada sobre todo por la sensibilidad genética del folículo piloso a la DHT (dihidrotestosterona), una hormona derivada de la testosterona.

Las poblaciones caucásicas europeas presentan mayor frecuencia de variantes genéticas del receptor androgénico (gen AR) asociadas a esa sensibilidad. En el caso de España, hay que sumar la edad media masculina elevada en comparación con muchos países de Asia, África o Latinoamérica.

Italia y Francia, segunda y tercera del ranking

Por detrás de España se sitúan Italia y Francia, segunda y tercera en este ranking, con un 44,37% y un 44,25% de hombres calvos respectivamente.

Se da la circunstancia que los tres países con mayor porcentaje de calvos en el mundo se sitúan en el área geográfica del mar Mediterráneo. Una cuestión que no pasa desapercibida para los expertos, pues el estilo de vida occidental es determinante.

Según varios estudios, los siguientes factores no causan la calvicie, pero pueden adelantarla o intensificarla en personas genéticamente predispuestas:

Estrés crónico : acorta los ciclos de crecimiento del cabello.

: acorta los ciclos de crecimiento del cabello. Sedentarismo : peor microcirculación del cuero cabelludo.

: peor microcirculación del cuero cabelludo. Tabaco : reduce riego sanguíneo y aumenta inflamación del folículo.

: reduce riego sanguíneo y aumenta inflamación del folículo. Déficits de vitamina D y B12: frecuentes en países occidentales.

Asimismo, entre los principales síntomas de alopecia destacan:

Pérdida anormal de cabello: Para saber si hay razones para preocuparse, es importante prestar atención a ciertos aspectos como por ejemplo si cuando nos despertamos de la cama hay una gran cantidad de cabello en la almohada, o si se cae mucho pelo al cepillarse.

Molestias en el cuero cabelludo: Si empiezas a sentir picor, irritación, descamación o enrojecimiento en el cuero cabelludo, es posible que estés sufriendo dermatitis o alguna infección por hongos, algo que conlleva la pérdida del pelo. Si sufres alguno de esos problemas tienes que acudir lo antes posible a un especialista.

Entradas en el inicio del cabello: Si notas que tu frente es más amplia y que ha desaparecido el pelo en lo que llamamos línea de la frente, es posible que estés empezando a desarrollar una calvicie. Este problema ocurre sobre todo en hombres y es algo que va acentuándose cada vez más con el paso del tiempo.