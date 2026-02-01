Suzi, de estilista de Vogue y experta manicurista a cirujana con 33 años: "No hay un plan predefinido, sé valiente"

Estudiar, ir a la universidad y entrar al mundo laboral para no salir de ahí es el camino que nos inculcan desde pequeños. Es la vía tradicional, la socialmente aceptada y la que, supuestamente, garantiza el éxito. Pero, ¿y si te sales del molde? ¿Es posible triunfar profesionalmente empezando de cero a los 30?

La historia de Suzi Rezler así lo demuestra. A sus 33 años, esta británica ha compartido en The i Paper una trayectoria que deja en evidencia a quienes piensan que la vida laboral es una línea recta. Suzi empezó Medicina a los 30, una decisión que para muchos sería impensable, pero que para ella fue el paso lógico tras una vida de aprendizaje constante.

Una carrera forjada a base de práctica

Desde la adolescencia, Rezler demostró una curiosidad rebelde. No creía en el sistema educativo tradicional y decidió dejar el instituto a medias. Nunca pasó por la universidad en su juventud; prefirió empezar a trabajar a los 16 años a través de prácticas.

Esta decisión la llevó a navegar diversas industrias, ejerciendo todo tipo de roles. No se arrepiente en absoluto: "Fue la mejor educación profesional que el dinero no puede comprar".

Rezler trabajó en la industria de la moda con medios muy reconocidos como Wonderland, Dazed y Vogue. Luego se mudó a Los Angeles (California, Estados Unidos), donde se graduó como pastelera en la reconocida institución Le Cordon Bleu.

"Trabajé en panaderías y restaurantes, y luego como coordinadora de eventos para una empresa de catering", explica en la entrevista con el medio británico. Además, experimentó una breve etapa como fotógrafa, concretamente como estilista de alimentos.

De regreso a su país, su ansia por aprender la llevó a diplomarse como manicurista a los 25 años.

De las uñas de gel al bisturí

A los 29 años, Suzi decidió dar el giro definitivo y realizó el examen de acceso a Medicina. Lejos de sentir que su pasado era una pérdida de tiempo, Rezler asegura que cada trabajo anterior ha sido una pieza fundamental para su futuro como cirujana.

"La comunicación y la organización son habilidades fundamentales en medicina, y las perfeccioné mucho antes de poner un pie en una sala. La creatividad, junto con atributos prácticos como las habilidades visoespaciales del estilismo y la costura, la precisión en el arte de las uñas y el manejo del cuchillo, forman la base perfecta para la cirujana que pretendo ser", detalla en entrevista.

Suzi explica que no tenía un plan maestro cuando dejó el instituto a los 16 años. Simplemente se dejó llevar. "La búsqueda de conocimiento y la adquisición de habilidades siempre me han impulsado", reflexiona.

Ahora, a 18 meses de ser oficialmente médica, lanza un mensaje de valentía a la sociedad: "A cualquiera que esté considerando un cambio de rumbo profesional, le digo: ¡adelante! Sé valiente. Toma riesgos calculados. El mundo está cambiando, ¿por qué no deberías hacerlo tú?", concluye Suzi, quien a los 34 años cumplirá el sueño de vestir la bata blanca.