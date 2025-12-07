"Nada es imposible para mí": la historia de Andrés, el joven de 22 años que vive cada día como un regalo

Siempre hay lecciones de vida, sobre todo aplicables a las personas que se quejan de todo o por nimiedades. Este vídeo del TikTok de Alejandro Villamizar es una muestra más, pero al mismo tiempo especial por su carga emotiva y motivadora. Andrés Marcio, uno de los diez casos registrados en España de amiopatía congénita, relata en este vídeo viral como afronta una vida marcad por riesgos médicos extremos y una voluntad inquebrantable.

La conversación no tiene desperdicio y te hace admirar la voluntad y optimismos humanos. Comienza con un sencillo "¿me cocinarías por 10 euros?", pero derivan en unas palabras profundamente humanas de Andrés, un joven de 22 años con esta rara enfermedad de las que solo se han confirmado 100 casos en todo el mundo, incluidos los diez de España, las llamadas enfermedades ultra raras.

La grabación ha conseguido miles de interacciones por la fuerza de sus palabras y la serenidad con que explica su día a día, marcado por una insuficiencia respiratoria y un riesgo constante a episodios que pueden ser fatales, derivando en muerte súbita.

Sin embargo, Andrés no dramatiza: "Tenemos una esperanza de vida de 18 años", comenta con total naturalidad y calma. Es más, su discurso no gira en torno a la limitación y el peligro, sino a la elección diaria de cómo vivir.

"Nada es imposible para mí, ni para nadie"

Una de las frases que más impacto ha generado entre los internautas es su forma de afrontar la enfermedad: "Nunca me pongo a pensar qué no puedo hacer. Siempre pienso, ¿qué puedo hacer?, aunque sea de otra manera", afirma. Esa mentalidad, dice, es la que le sostiene: "El físico no acompaña", reconoce, pero "si la mente está fuerte, tienes ganas, te esfuerzas y lo sueñas de verdad, lo que quieras que pase".

"Sé que llevo cuatro años ya vividos de regalo"

El momento más íntimo y profundo del vídeo llega cuando le preguntan si tiene miedo a la muerte. Andrés responde una vez con una calma digna de elogio: "Tenía mucho miedo a la muerte", confiesa, pero "mira, al final el día no lo elijo yo, sé que llevo cuatro años vividos de regalo".

Tiene claro hasta el día que se muera "vivir lo máximo posible, con la máxima energía, disfrutando de lo que pueda, con la gente que quiero. Y vivir cada segundo como si fuera el último, porque realmente estoy viviendo casi de regalo".

La sinceridad con la que aborda un tema tan difícil ha sido ampliamente celebrada en comentarios, donde muchos usuarios agradecen su ejemplo vital: "Y yo quejándome por un resfriado", escribe una internauta, mientras que abundan las loas a su actitud: "Eres un gigante, Andresito" o "Nos has hecho humildes de golpe".

Algunos de los cometarios al vídeo en TikTok de Alejandro Villamizar. TikTok de Alejandro Villamizar

La cocina como metáfora de vida

El vídeo termina con una frase ligera pero simbólica. Después de hablar de su enfermedad, su miedo y su valentía, Andrés acepta la propuesta del creador de contenido: "¿Vamos a cocinar?", pregunta el tiktoker — "Sí, sí"—, responde.