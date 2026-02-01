Un británico afincado en la Costa del Sol revela el verdadero motivo por el que dejó el Reino Unido: "No me mudé por el verano"

¿Qué es lo primero que se te viene a la cabeza cuando escuchas hablar sobre la Costa del Sol? Muchas personas asocian la región con vacaciones veraniegas. Seguramente has pensado en sombrillas, crema solar y chiringuitos a rebosar en agosto. Indudablemente, la zona situada a lo largo del litoral de la provincia de Málaga es reconocida como un atractivo turístico para nacionales y extranjeros.

Sin embargo, para los miles de extranjeros que deciden quedarse a vivir en el litoral malagueño, el verano es solo el peaje que hay que pagar para disfrutar del verdadero tesoro: el invierno.

Es el caso de Mark Danby, un británico que cambió los días grises de su país natal por la luz de Andalucía. A través de su canal de YouTube, Tapas Guy, Mark explica que su mudanza no tuvo nada que ver con las vacaciones de julio, sino con la búsqueda de una vida sin "fricción".

El "milagro" de tomar un café fuera en enero

Para un británico, el concepto de invierno suele ser sinónimo de supervivencia. Mark recuerda con amargura los días cortos, las mañanas gélidas y la lluvia constante.

Su realidad en España es radicalmente distinta: "Aquí, en invierno, las mañanas pueden empezar con un paseo o una copa al aire libre, incluso en enero", relata fascinado.

El clima templado ha eliminado lo que él llama "la fricción de la vida diaria". Al no tener que luchar contra el clima, Mark asegura sentirse menos estresado: "Salgo más, camino más y paso más tiempo fuera".

La Costa del Sol "low cost" y sin multitudes

Más allá del termómetro, Danby destaca que los meses de frío son los más inteligentes para vivir en la zona desde un punto de vista económico y social.

Sin las aglomeraciones de agosto, la región se vuelve mucho más auténtica y tranquila.

Mark señala que en invierno los alquileres bajan significativamente y hay mucha más oferta disponible. "Comer fuera se siente sostenible, no solo como un lujo", añade, destacando que es la época donde realmente se puede disfrutar de la gastronomía local sin las "trampas para turistas" del verano.

Vivir "con" el clima, no "contra" él

La conclusión de este británico es una lección para muchos residentes locales que a veces olvidan la suerte que tienen: mientras en el Reino Unido el clima es un obstáculo que superar cada mañana, en la Costa del Sol el tiempo es un aliado que te invita a vivir. "Física y mentalmente, el invierno me ha cambiado las cosas", sentencia Danby.