El sitio más barato para alojarse en Madrid está a pocos kilómetros de la ciudad y a un precio muy asequible: "Es increíble"

El influencer @especialixt enseña el alojamiento más barato que ha encontrado en la Comunidad de Madrid

Cuando se va de visita a un destino muy turístico, lo normal es que los precios de los alojamientos estén disparados. Madrid es la ciudad más visitada de nuestro país, pero a tan solo 30 pocos kilómetros hay un destino que ofrece una alternativa muy económica.

Alcalá de Henares, ciudad Patrimonio de la Humanidad y cuna del escritor Miguel de Cervantes, posee un gran atractivo turístico y constituye una excelente opción para alojarse si queremos visitar Madrid y ahorrarnos algo de dinero.

De hecho, en la ciudad complutense se encuentra el alojamiento más barato de toda la Comunidad de Madrid. El usuario de TikTok @especialixyt muestra con detalle su ubicación exacta y sus ventajas respecto a otros alojamientos del municipio.

"Quería un sitio céntrico, pero sobre todo barato", señala, al tiempo que informa a sus seguidores del precio exacto que tendrá que abonar por su estancia. "Vamos a pagar 100 euros en total, dos noches, dos personas", asegura.

"Va en consonancia con la ciudad"

"Es increíble. Pensarán que es una habitación compartida, pero para nada. De hecho, es habitación privada, con cama doble grandísima, balcón y algo muy curioso que no acabo de entender, y es que cada habitación tiene un salón privado", cuenta este influencer.

El recorrido por el alojamiento continúa en la cocina, que es compartida y "mucho más limpia de lo que esperaba". Hay dos baños, "uno más grande que dispone de ducha, y otro más pequeño por si tienes una urgencia".

El influencer @especialixyt destaca la decoración del alojamiento porque "va en consonancia con lo que es la ciudad, Patrimonio de la Humanidad". A pesar de que puede parecer "anticuado", todo está "muy limpio".

Para finalizar el video, el influencer dice que lo mejor del lugar donde se hospedan es "el balcón" porque da a la calle principal de la ciudad de Alcalá de Henares, la calle mayor". Y avisa de que no será su última vez allí si la comida es "igual de rentable o la mitad que el alojamiento"