Se queja por un comentario racista de la dueña de un restaurante: la respuesta no puede ser más surrealista
Se queja por un comentario racista de la dueña de un restaurante: la respuesta no puede ser más surrealista

Para no dar crédito.

Recorte de un mensaje publicado por la cuenta @SoyCamarero
Recorte de un mensaje publicado por la cuenta @SoyCamarero

Una nueva historia del mundo de la hostelería. En esta ocasión, una reseña de un cliente a un restaurante está dando mucho de lo que hablar. La cuenta de X @SoyCamarero ha compartido una publicación donde es difícil discernir si es más llamativo el comentario o la respuesta.

"Lo único positivo las tortillas. La dueña no duda en insultar a los clientes y hacer comentarios políticos y racistas de muy mal gusto", asegura el autor de esta reseña, quien puntúa al restaurante en cuestión con una sola estrella.  

Pero la crítica al restaurante y a la propietaria del mismo no queda ahí. "Se columpia entre la conspiranoia y el anarcofascismo", asegura este cliente, detallando así cuál es la orientación ideológica de la dueña de este restaurante. 

El autor de la reseña cierra su crítica dando un consejo a quienes estén pensando en pasarse por el establecimiento: "Lo mejor, escucharla con una sonrisa amable y no volver"

"Jamás he sido racista"

La respuesta a esta reseña no se ha hecho esperar. La propietaria del restaurante, en un tono algo agresivo, se defiende de una forma un tanto surrealista. En primer lugar, dice que es "de muy buena familia católica", para después asegurar que jamás ha sido "racista".

El grado de surrealismo aumenta cuando la dueña del establecimiento informa al autor de la reseña de que su camarero anterior "era un chico de color". "Lo adoro como persona", asegura. 

Finalmente, la tensión aumenta hasta límites insospechados tratándose de una simple reseña hostelera. "Vuelve y dímelo a la cara si tienes huevos", pide la dueña del restaurante, elevando el tono hasta llegar a la amenaza física.

"No sé qué pensar", señala la cuenta @SoyCamarero, que ha compartido la surrealista respuesta a esta reseña. Sin duda, una de las más llamativas que se han visto en los últimos tiempos.

Soy redactor de Virales en El HuffPost España, donde escribo todo lo que sea susceptible de interés y genere conversación en la calle.

  

Me interesan la televisión, la radio y el mundo de la cultura, especialmente todo lo relacionado con la literatura y el cine. Escribo sobre todo lo que se mueve en redes, siempre con la oreja puesta en la conversación social.

 

Nací en Alcalá de Henares (Madrid) en 1997. Soy muy curioso y me gusta estar enterado de todo lo que pasa en el mundo, por eso siempre intento estar pegado a la radio. Trabajé en PRNoticias durante seis años cubriendo la actualidad mediática, con especial atención a la televisión y otros medios de comunicación. Soy licenciado en Periodismo por la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) de Madrid. Además, mi interés por la geopolítica me llevó a formarme como analista internacional por LISA Institute.

 

 

