Se queja por un comentario racista de la dueña de un restaurante: la respuesta no puede ser más surrealista

Una nueva historia del mundo de la hostelería. En esta ocasión, una reseña de un cliente a un restaurante está dando mucho de lo que hablar. La cuenta de X @SoyCamarero ha compartido una publicación donde es difícil discernir si es más llamativo el comentario o la respuesta.

"Lo único positivo las tortillas. La dueña no duda en insultar a los clientes y hacer comentarios políticos y racistas de muy mal gusto", asegura el autor de esta reseña, quien puntúa al restaurante en cuestión con una sola estrella.

Pero la crítica al restaurante y a la propietaria del mismo no queda ahí. "Se columpia entre la conspiranoia y el anarcofascismo", asegura este cliente, detallando así cuál es la orientación ideológica de la dueña de este restaurante.

El autor de la reseña cierra su crítica dando un consejo a quienes estén pensando en pasarse por el establecimiento: "Lo mejor, escucharla con una sonrisa amable y no volver".

"Jamás he sido racista"

La respuesta a esta reseña no se ha hecho esperar. La propietaria del restaurante, en un tono algo agresivo, se defiende de una forma un tanto surrealista. En primer lugar, dice que es "de muy buena familia católica", para después asegurar que jamás ha sido "racista".

El grado de surrealismo aumenta cuando la dueña del establecimiento informa al autor de la reseña de que su camarero anterior "era un chico de color". "Lo adoro como persona", asegura.

Finalmente, la tensión aumenta hasta límites insospechados tratándose de una simple reseña hostelera. "Vuelve y dímelo a la cara si tienes huevos", pide la dueña del restaurante, elevando el tono hasta llegar a la amenaza física.

"No sé qué pensar", señala la cuenta @SoyCamarero, que ha compartido la surrealista respuesta a esta reseña. Sin duda, una de las más llamativas que se han visto en los últimos tiempos.