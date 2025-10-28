Luz verde a uno de los cruceros más largos por el mundo: 129 días, 30 puertos, 4 continentes, fecha cercana y un precio de 13.000 euros por persona

La compañía británica P&O Cruises ha anunciado el que será su viaje más ambicioso hasta la fecha: un crucero de 129 días que recorrerá el planeta con más de 30 escalas en cuatro continentes. Esta travesía, que comenzará en enero de 2028 desde el puerto de Southampton, promete ser una experiencia única para los amantes del mar y la exploración.

A bordo del Arcadia, un buque diseñado exclusivamente para adultos y con capacidad para unos 2.000 pasajeros, los viajeros podrán disfrutar de una ruta que incluye destinos emblemáticos en Asia, Oceanía, América del Norte y África. Entre las paradas más destacadas se encuentran Japón, Corea del Sur, Tailandia, San Francisco, Sídney y Cabo Verde. La estancia prolongada en Japón, con noches en Tokio y visitas a Nagasaki y Kagoshima, se perfila como uno de los momentos más esperados del recorrido.

El Arcadia ofrece una amplia gama de comodidades: desde cabinas interiores hasta lujosas suites con servicio personalizado. Además, cuenta con restaurantes variados, un teatro, un cine de pequeñas dimensiones y dos piscinas, garantizando entretenimiento y confort durante los cuatro meses de navegación.

El precio de esta aventura comienza en torno a los 13.000 euros por persona, lo que incluye alojamiento, comidas y acceso a las instalaciones del barco. Esta propuesta forma parte del nuevo programa de invierno y primavera 2027/2028 de la naviera, que busca atraer a un público que desea combinar el turismo con una experiencia prolongada y enriquecedora.