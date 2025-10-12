Un español viaja a Japón y acaba completamente cabreado: "Puta mente cerrada que tiene la gente en este país"

Viajar es siempre una aventura. Descubrir otras culturas, otras gastronomías, otras tradiciones, otros lugares... Pero estar en una sociedad distinta, con sus propios códigos y normas sociales, no siempre es tarea fácil.

Y esto es, justamente, lo que le ha pasado al usuario @josenoways, un chico español que se ha ido de viaje a Japón y ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok contando que la actitud que se ha encontrado por parte de los locales no es exactamente la que esperaba.

"Bueno, me acaban de funar en Japón, no es coña. Por la cosa más absurda que os podéis imaginar. Por cargar mi puto móvil en una lavandería, ¿vale?", ha comenzado relatando el usuario con indignación.

"Y por entrar a un baño en un seven eleven para mear y porque tenía que mojarme la cara porque sabéis que estoy andando. O sea, qué cojones, ¿qué os pasa, Japón? O sea, qué le pasa a la gente tío. ¿Estáis puto mal de la cabeza?", ha criticado el español.

"Os pondré las imágenes en el vídeo, ¿pero me estás tomando el puto pelo? Llevo cuatro días que estoy durmiendo en sitios bajo techo, tío. Qué me estás contando loco", se ha quejado el viajero.

"La gente que dice esto salid, moveos tío. O sea es que puta mente cerrada que tiene la gente en este país, tío. Es la primera vez, es que ni en Tailandia. Yo en Tailandia cargaba las cosas en las tiendas y no me decían nada", ha explicado el usuario.

"Aquí entró al seven eleven al baño a mear, a mojarme la cara y a descansar un segundo porque tengo las piernas muertas y claro, ya es motivo de expulsión", ha asegurado el español.

"O que voy a una lavandería a cargar un segundo la batería porque es que si no me pierdo. ¿Qué le pasa a esta gente? No tienen cabeza. Yo entiendo que no todo el mundo es igual, pero es que me cago en todo", ha censurado, enfadado.

"Cuatro días, ¿de cuántos? Bueno, a saber. En fin, un beso y que os den por culo a la gente que andáis metiéndoos con la gente que sin hacer absolutamente nada", ha concluido el viajero.

"Amigo, no estas en Europa, no tienen las mismas costumbres, tienes que pedir permiso"; "Está muy normalizado el acoso digital en Japón. Pudieron decirte o preguntarte algo antes de exponerte así"; "No vas a comparar Tailandia con Japón, en Tailandia son mucho más relajados", han comentado algunos usuarios.