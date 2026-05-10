Maëlia tiene 20 años, es camarera en Nimes y cobra 1.200 euros al mes: "Mi único placer mensual son las uñas, que me cuestan 35 euros"

Maëlia, una camarera que gana 1. 200 euros al mes explica que el "único gasto de lujo mensual son las uñas. Me cuestan 35 euros". Es uno de tantos de ejemplos de jóvenes de distintos países que no les llegan para vivir con el dinero que ganan en sus trabajo, para pagar las facturas, el alquiler y sus actividades de ocio. Además, Maëlia en encuentra con el dilema, común entre muchos estudiantes que tienen que trabajar para financiar sus estudios, pero no tener tiempo para asistir a clase, según ha publicado Le Monde.

"Tengo 20 años y trabajo de camarera, con contrato indefinido, en un restaurante de Nîmes", relata la joven. "Empiezo a las 7.00 de la mañana preparando postres y poniendo las mesas. Entre semana, termino a las tres de la tarde; los fines de semana, más bien a las cuatro o cuatro y media. Son 30 horas semanales, con un sueldo de entre 1.100 y 1.200 euros al mes", explica.

"Es el salario mínimo, y me alcanza para vivir. Pago el alquiler —370 euros, incluyendo 200 de ayuda a la vivienda, por un piso de 18 metros cuadrados en el centro de la ciudad—, la luz y el agua: el piso está mal aislado, así que es bastante caro", prosigue la joven

Esta joven cuenta que el invierno pasado estuvo calentando la casa dos horas al día y terminó, aún así, pagando cuna factura de 150 euros al mes. "Así que, este invierno, no usé la calefacción para nada. Problema: ¡había moho por todas partes! Mi presupuesto para comida es de 200 euros. Me gusta comer bien. También tengo que tener en cuenta los gastos de mi gato: comida y arena (unos 40 euros)", cuenta. Además, a la hora de plantearse otros gastos, tiene que hacer malabarismos: "Compro ropa cuando realmente la necesito, sobre todo en tiendas de segunda mano y Vinted. Cuando salgo con amigos, solo tomo una copa, normalmente un pastis por 2,50 euros. Mi único capricho mensual son las uñas. Me cuestan 35 euros", añade.

SI trasladamos el caso de esta camarera a España, nos encontramos con una situación muy similar. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), un camarero en España cobra un salario medio de unos 1.350 a 1.400 euros brutos al mes (alrededor de 17.000 euros brutos anuales).

Y es que el sector de la hostelería se sitúa históricamente en España como uno de los que registra los salarios medios más bajos del país, estando cerca de 12.000 euros por debajo de la media nacional, según los datos del mismo instituto oficial.