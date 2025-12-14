Compara su sueldo de camarera en España y en Suiza y la diferencia es abismal: "Allí ganas 3.500 francos y tienes capacidad de ahorro"

Michelle Escalona, en el vídeo de YouTube en el que habla sobre las condiciones de vida y trabajo en Suiza.

Muchas personas piensan en Suiza y lo primero que se les viene a la cabeza es la estabilidad económica por su fama en cuanto a seguridad, discreción y orden. Por ende, muchos lo consideran como una alternativa para ir a trabajar y ahorrar una mayor cantidad de dinero si se compara a otros países europeos. A finales de octubre 2024 se registran 2.378 españoles residentes en Suiza, según la Secretaría de Estado de Migraciones, dependiente del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

¿Pero realmente es factible llevar a cabo dicho plan? Michelle Escalona, una youtuber latinoamericana, ha compartido un video hablando sobre su experiencia viviendo en Zúrich en el que realiza una comparación respecto al estilo y banda salarial entre la capital suiza y España.

Una experiencia retadora

Aunque España y suiza están geográficamente relativamente cerca, Michelle es clara respecto a la cultura: “Es completamente diferente y retador”.

La mujer enfatiza en la importancia de tener estabilidad emocional para poder resolver muchas situaciones en Suiza, porque hay mucha burocracia y orden que se ve reflejado en diversas actividades cotidianas, como sucede con el reciclaje, ya que “ellos reciclan mucho, tienen un contenedor de basura para cada desperdicio distinto, entonces te tienes que ir acostumbrando a su modo de vivir, a su cultura”, expresa Escalona.

En cuanto a las actividades para hacer, dice que el panorama es dispar entre los dos países. “En Zúrich, a comparación con España, no hay mucho por hacer. España tiene demasiadas cosas por hacer, todo el tiempo hay eventos, hay un montón de restaurantes, la gente siempre sale y comparte”, dice la mujer.

Ahora bien, ella también comenta que se logró adaptar a la tranquilidad que te ofrece el ambiente de la ciudad y menciona que las personas son reservadas, pero esto no quiere decir que sean cerradas. De hecho, expresa lo siguiente; "Yo vivo en Barcelona, y a mí los catalanes me parecen mucho más cerrados que los suizos".

La importancia del ahorro

La mujer es contundente: es necesario tener una cantidad importante de dinero para poder emigrar a Suiza. Este aspecto cobra aún más relevancia si uno planea emigrar en búsqueda de una oportunidad laboral. “Recomiendo mínimo 6.000 euros para mudarse a Suiza”, porque la vivienda y la comida, ya sea en el supermercado o en la calle, no es barata, según confiesa Michelle.

Además, se debe tener en cuenta que cualquier persona que quiera quedarse más de tres meses en Suiza debe adquirir un seguro médico y su precio no es fijo; varía dependiendo de tu edad y otros factores. Entonces, como bien expresa Escalona, “apenas pisas Suiza estás endeudado”.

La comparativa del salario mínimo

Michelle dice que en Suiza se gana mucho más dinero que en España porque, aunque el coste de la vida sea más alto, “tienes capacidad de ahorro”. "En España, en la parte de hostelería, un camarero podría ganar 1200-1500 euros mensuales; en Suiza no hay un salario mínimo estipulado, pero deberías estar ganando como 3.500 francos suizos", complementa la youtuber.

Finalmente, Escalona menciona varias recomendaciones para quienes están pensando mudarse a Suiza próximamente. Por ejemplo, que no es fácil encontrar trabajo por la barrera del idioma, aunque tampoco es imposible. Por esa razón invita a tener mucha paciencia y persistencia durante la búsqueda laboral.

"Cuando enviés tu curriculum te puedes encontrar con muchísima cantidad de respuestas negativas y eso te puede llegar a bajar los ánimos y la idea es que sigas, sigas, sigas hasta que encuentres”, aconseja la mujer.