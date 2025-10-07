Arranca el plan con drones láser del gigante tecnológico japonés para proteger a los pollos

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) notificó tres nuevos focos de gripe aviar altamente patógena (IAAP) del tipo H5N1 en España el pasado 1 de octubre. Dos se detectaron en explotaciones avícolas de Valladolid (Castilla y León) y el tercero en Valdmoro (Comunidad de Madrid).

La presencia de esta cepa altamente contagiosa tanto para aves como para humanos ha vuelto a encender las alarmas sanitarias. Y no solo en España, ya que la gripe aviar representa una seria amenaza para la industria ganadera mundial.

En Japón, "entre enero y febrero de 2025, se produjo una grave situación en la prefectura de Chiba, que provocó el sacrificio de más de 3,3 millones de aves de corral", anunció el gigante de las telecomunicaciones NTT en un comunicado recogido por Tom's Hardware.

Una vez detectado un foco, la medida más común es el sacrificio masivo de animales para evitar la propagación, lo que supone enormes pérdidas económicas. Por ello, la prevención se ha convertido en una prioridad. En este contexto, NTT, a través de su filial NTT e-Drone Technology, con el desarrollo de un sistema de drones láser diseñado para proteger granjas avícolas.

En colaboración con NTT East Japan y el gobierno de la prefectura de Chiba, han creado un dron autónomo equipado con haces de luz disuasoria para espantar aves silvestres como cuervos y palomas, posibles portadoras del virus.

Destaca la creación del dron BB102, que emite haces láser rojos y verdes intermitentes. Su diseño fragmentado impide que las aves encuentren zonas seguras para posarse, y ha demostrado ser eficaz también contra otros animales como estorninos y ciervos.

A diferencia de métodos tradicionales como el uso de ruidos fuertes o repelentes químicos, esta tecnología automatizada ofrece una solución no invasiva y más sostenible. Además, gobiernos locales japoneses ya están ofreciendo subsidios para facilitar su implementación en granjas.

Mientras Europa combate nuevos brotes con medidas tradicionales, Japón apuesta por la tecnología para adelantarse a la amenaza. ¿Será esta la nueva frontera en la lucha global contra la gripe aviar?