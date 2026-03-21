Marina Alaminos, abogada especialista en incapacidades: "Si vas al tribunal médico con cuñas porque te alivia la espalda, el inspector anotará que ibas con tacones"

"¿Qué es el tribunal médico? ¿Qué puedo y qué no puedo decir? ¿Qué es lo que tiene en cuenta a la hora de emitir el dictamen por el cual se reconoce o no una incapacidad permanente?". Marina Alaminos es una abogada laboral que comparte sus conocimientos en redes sociales, y en una nueva publicación en su cuenta de YouTube, responde a estas preguntas que todos quieren responder.

"Cuando pasa el tiempo de la baja, te llaman para acudir a un tribunal médico y valore el caso concreto", introduce la joven, que explica que "lo primero que hay que tener en cuenta" es que cuando pasa este tiempo concreto se envían a los pacientes a un inspector médico. Esto "no es ni más ni menos que un médico que valora la situación".

Cuidado con la ropa

En cuanto a las mujeres, aconseja que la ropa, "sobre todo los zapatos", sea cómoda. "Por experiencia, tras ver muchísimos informes elaborados por los inspectores, ellos describen cómo nos ven físicamente: "Si vas al tribunal médico con cuñas porque te alivia la espalda, el inspector anotará que ibas con tacones". "Siempre intentar ir con un zapato deportivo, plano o cómodo".

También, "si vamos exageradamente maquilladas, se crea una imagen subjetiva por parte de ese evaluador que lo puede llegar a plasmar en el informe". O, por ejemplo, si usais unas muletas para desplazaros, "os recomiendo que la llevéis".

Lo que se dice

"Mucho cuidado con el vocabulario". Por ejemplo, si la patología que tienes dificulta conducir, te dificulta realizar ejercicios pesados, ten cuidado a la hora de responder. "Directamente decir, ‘mira no estoy conduciendo' Ni siquiera decir que se practica de forma esporádica". O, también, alerta de expresiones como: "poquito a poquito voy mejorando". El médico puede poner en su informe: "Paciente refiere mejor".

Aun así, reconoce que no es partidaria de la exageración ante el Tribunal Médico. "Tiene que haber un punto medio", explica. "Este informe del inspector será el que después irá al equipo de valoración de incapacidades. Este, lo lee, y con él le proponen condecer o no conceder una incapacidad permanente". Aunque avisa, "Cada caso es un mundo".

"La idea que tienes que tener en mente", dice, "es que lo que cueste un sobreesfuerzo humano mejor obviarla y no decirla al tribunal médico": "Lo cogeran con pinzas".

Muchos de sus seguidores se han animado a comentar las recomendación de la profesional en su publicación, que ha alcanzado más de 4.000 visualizaciones. "Gracias Marina, en junio de este año hago el año y medio y no he recibido nada mas que un SMS diciendo que solo el INSST esta facultado para darme el alta”, cuenta una internauta. "Gracias por explicarnos tan, tan bien temas tan difíciles y que preocupan tanto", cuenta otro. "Yo he forzado la visita ya que llevo 28 meses de baja", critica otra.