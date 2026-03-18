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Una lingüista especializada en léxico: "Usar 'icónico' para todo es una señal de pereza enorme"
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Una lingüista especializada en léxico: "Usar 'icónico' para todo es una señal de pereza enorme"

“Ya no buscamos la palabra precisa”, advierte la especialista.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
Una estudiante con el diccionario abierto apuntando cosas
Una estudiante con el diccionario abierto haciendo apuntes con un lápiz.Getty Images

Hay palabras que se nos pegan sin darnos cuenta. Las repetimos por inercia, porque las oímos en redes sociales, en series o en conversaciones, hasta que terminan colándose en casi cualquier frase. A base de usarlas para todo, pierden matices y acaban diciendo poco o nada. Es bajo esta premisa, entre la costumbre y la falta de precisión, donde algunos lingüistas ponen el foco y lanzan una advertencia.

En ese contexto, uno de los ejemplos más claros es el uso desmedido de “icónico”, un adjetivo que ha pasado de describir algo verdaderamente simbólico o memorable a convertirse en una etiqueta casi automática para cualquier cosa que nos gusta. La lingüista especializada en léxico Françoise Nore advierte de esta tendencia y asegura que emplearlo sin criterio es “una señal de pereza enorme”.

A su juicio, recurrir a este tipo de palabras comodín refleja una falta de precisión léxica y de dominio del idioma que empobrece el discurso. Para la especialista, palabras como “icónico”, “en serio” o “completamente” actúan hoy como tics del habla. “A menudo se utilizan en lugar de otras palabras que figuran en el diccionario, cuyo significado es mucho más preciso”, subraya en declaraciones recogidas por Le Figaro.

Imagen de archivo de un diccionario.
  Imagen de archivo de un diccionario.Getty Images/iStockphoto

Hay que tomar conciencia

La lingüista diferencia entre las “muletas del habla”, aquellos marcadores que rellenan silencios o conectan enunciados, como el omnipresente “de hecho”; y los tics que buscan reforzar una emoción o una idea, categoría donde se suele encajar el uso generalizado de “icónico”. “Independientemente de si pertenecen a una categoría u otra, estos tics no tienen ninguna utilidad real”, insiste.

¿Cómo se corrigen estos tics? Françoise Nore reconoce que no es una tarea sencilla, ya que se trata de hábitos profundamente automatizados en el habla cotidiana. Aun así, insiste en que el primer paso es tomar conciencia de ellos: identificar qué palabras repetimos sin pensar y prestar más atención a cómo nos expresamos. Solo así, explica, podemos empezar a sustituir esas muletillas por términos más precisos y adecuados, recuperando poco a poco la riqueza y los matices del idioma.

En cuanto a la palabra “icónico”, la especialista recuerda que no siempre tuvo el uso amplio y casi indiscriminado que vemos hoy. Originalmente, se reservaba para aquello que representaba algo de forma simbólica o que dejaba una huella duradera en la memoria colectiva. Sin embargo, su popularización ha diluido ese significado hasta convertirla en un adjetivo comodín que se aplica a casi cualquier experiencia, objeto o persona.

Para Françoise Nore, este abuso no solo resta fuerza al término, sino que empobrece el lenguaje al desplazar alternativas más precisas y expresivas. “Ya no buscamos la palabra precisa. Me parece ridículo, por ejemplo, llamar ‘icónico’ a un álbum que quizá no deje huella más allá de una temporada”, explica. En su lugar, apuesta por recuperar el vocabulario más específico (mítico, memorable, inolvidable, épico) y, sobre todo, tomar conciencia del hábito.

Sandra Hernández Jiménez
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Soy redactora en El HuffPost España, especializada en publicar artículos y reportajes de interés social: un periodismo cercano que explica y conecta.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en temas sociales y redacto artículos que ponen el foco en la vida cotidiana, los viajes, el consumo y las historias que conectan con la gente. A través de testimonios y observación trato de convertir experiencias personales en relatos que expliquen realidades más amplias y lleguen al lector. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer la iniciativa de Javier Cascón: “Tiene 26 años, tres casas en Madrid que da a los sintecho y es de valorar la forma con la que ha conseguido el dinero”; un joven que ha convertido su vida en un ejemplo a seguir.

 

En general, escribo sobre vivencias personales y lugares que suelen pasar desapercibidos, por lo que siempre encontrarás sitios de interés con los que deleitarte en mis artículos.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid en 2001, estudié un doble grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos y me estrené como becaria en el Diario AS, donde me recibieron con los brazos abiertos y aprendí muchísimo. Desde el verano de 2024 formo parte del equipo de El HuffPost España, donde sigo creciendo profesionalmente y disfruto contando a diario historias que le importan a la gente. Entre mis mayores intereses que me llevaron al mundo del periodismo destacan los temas culturales, sociales y deportivos, pero me encanta aprender sobre otras áreas. En lo personal, soy una gran apasionada de contar historias y trasladar la información a todas las pantallas y los hogares, pero también del cine y de la postproducción audiovisual.

 

 

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