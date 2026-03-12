Marta, canaria limpiando vestuarios en las minas de Australia en turno de noche: "Tengo una hora de descanso y me voy al gimnasio. Son las 4 de la mañana"

Trabajar de noche en una mina en Australia implica un ritmo de vida muy diferente al habitual. Así lo cuenta Marta, una joven canaria que comparte su experiencia laboral en su canal de YouTube Marta Socorro, donde documenta su día a día trabajando en instalaciones vinculadas a la industria minera.

En uno de sus vídeos más recientes muestra cómo transcurre una jornada completa en su empleo, donde se encarga de la limpieza de instalaciones utilizadas por los trabajadores de las minas. Su turno es nocturno, lo que obliga a adaptar completamente los horarios de descanso, comidas y tiempo libre.

Una jornada entre vestuarios, lavandería y cocina

El trabajo de Marta consiste principalmente en limpiar las áreas comunes que utilizan los empleados de las explotaciones mineras. En el vídeo enseña algunos de los espacios en los que trabaja: lavanderías industriales, vestuarios, baños o zonas de cocina.

Uno de los lugares donde pasa más tiempo es en los vestuarios. Allí se encarga de mantener en condiciones higiénicas los espacios donde los mineros se cambian de ropa antes y después de sus turnos. Su rutina incluye recoger prendas utilizadas, limpiar duchas, desinfectar superficies y ordenar los espacios para que estén listos para el siguiente grupo de trabajadores.

También muestra cómo funciona la lavandería del complejo, donde se lavan grandes cantidades de ropa de trabajo. Estas instalaciones industriales están preparadas para gestionar un volumen elevado de uniformes y toallas, algo habitual en este tipo de entornos laborales.

Además de estas tareas, parte de su jornada se desarrolla en zonas comunes como cocinas o comedores, que también requieren limpieza constante debido al número de personas que utilizan las instalaciones cada día.

Un ritmo de vida completamente invertido

El horario nocturno hace que su rutina diaria sea muy diferente a la de la mayoría de personas. Mientras muchos comienzan el día por la mañana, Marta trabaja durante la noche y reorganiza todo su tiempo en torno a ese horario.

En el vídeo explica que, durante su turno, dispone de una pausa de una hora. En lugar de aprovecharla para descansar, ha optado por dedicar ese tiempo a hacer ejercicio.

"Tengo una hora de descanso y me voy al gimnasio. Son las cuatro de la mañana", comenta mientras se dirige a las instalaciones deportivas del complejo.

Para ella, ese momento se ha convertido en una forma de mantenerse activa y despejar la mente durante la jornada laboral. Después de entrenar, continúa con sus tareas de limpieza hasta finalizar el turno.

Compartiendo la experiencia en redes

A través de su canal, Marta documenta cómo es la vida de muchos trabajadores que se desplazan a Australia para emplearse en sectores como la minería o los servicios asociados a estas explotaciones.

Sus vídeos muestran aspectos cotidianos que pocas veces se ven desde fuera: cómo son las instalaciones donde viven o trabajan los empleados, la organización de los turnos y la adaptación a horarios poco convencionales.

El caso de Marta refleja también cómo este tipo de empleos implican cambios profundos en la rutina diaria. Dormir de día, trabajar de noche o ir al gimnasio a las cuatro de la madrugada forman parte de una realidad laboral muy distinta a la que tendría en España, pero que ella ha decidido compartir con sus seguidores para mostrar cómo es realmente su experiencia viviendo y trabajando en Australia.