Interrogantes y certezas de cara a las elecciones de Castilla y León

Pablo Montesinos y los candidatos a la presidencia de la Junta de Castilla y León, Fernández Mañueco y Carlos Martínez

Este domingo, 15 de marzo, se celebran elecciones en Castilla y León. Son las terceras en sólo tres meses y, como es habitual, arrecian los nervios en esta recta final de la campaña.

En el Partido Popular aspiran a ganar y a gobernar, pero se impone bastente la prudencia. El entorno del actual presidente, Alfonso Fernández Mañueco, asegura que, pese al "No a la guerra" o los debates electorales, la campaña va según lo previsto y la tendencia electoral se mantiene estable. ¿Qué significa esto? Que el candidato del PP aspira a ganar entre uno o dos procuradores con respecto al resultado de 2022 (cuando obtuvo 31), aunque su equipo precisa: "Hay que movilizar, principalmente a los alcaldes. Hay varios escaños todavía en liza".

En el PSOE creen que la noche va a ser bastante mejor que en Extremadura y Aragón. La consigna es resistir y, de hecho, su candidato incluso ha pedido un pacto al PP para que gobierne la lista más votada. Carlos Martínez sabe que, a su izquierda, el desastre puede ser total por la fragmentación del voto y que ni Podemos ni Izquierda Unida-Sumar consigan representación.

Vox, por su parte, inteoriza que de nuevo van a subir (consiguieron 13 procuradores en los comicios de 2022), pero no tanto como en las dos citas electorales antes. Mañueco trata por todos los medios que no suban del 20%. Es una barrera psicológica que, aseguran, van a conseguir.

Sea como fuere, PP y Vox tendrán que negociar y tendrán que pactar. Mañueco teme que sea una negociación larga, marcada por las elecciones en Andalucía que se van a celebrar en junio, o quizá a finales de mayo.

Tras las elecciones de este domingo, los que sí esperan fumata blanca son María Guardiola en Extremadura y Jorge Azcón en Aragón: las negociaciones se reactivan la próxima semana y parece que van por buen camino para alcanzar un pacto más pronto que tarde.