Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Interrogantes y certezas de cara a las elecciones de Castilla y León
Política
Política

Interrogantes y certezas de cara a las elecciones de Castilla y León

El PP confía en que Vox no supere el 20% de los votos y los socialistas esperan una noche mucho mejor que en Extremadura y Aragón. 

Pablo Montesinos
Pablo Montesinos
Pablo Montesinos y los candidatos a la presidencia de la Junta de Castilla y León, Fernández Mañueco y Carlos Martínez
Pablo Montesinos y los candidatos a la presidencia de la Junta de Castilla y León, Fernández Mañueco y Carlos Martínez

Este domingo, 15 de marzo, se celebran elecciones en Castilla y León. Son las terceras en sólo tres meses y, como es habitual, arrecian los nervios en esta recta final de la campaña.

En el Partido Popular aspiran a ganar y a gobernar, pero se impone bastente la prudencia. El entorno del actual presidente, Alfonso Fernández Mañueco, asegura que, pese al "No a la guerra" o los debates electorales, la campaña va según lo previsto y la tendencia electoral se mantiene estable. ¿Qué significa esto? Que el candidato del PP aspira a ganar entre uno o dos procuradores con respecto al resultado de 2022 (cuando obtuvo 31), aunque su equipo precisa: "Hay que movilizar, principalmente a los alcaldes. Hay varios escaños todavía en liza". 

En el PSOE creen que la noche va a ser bastante mejor que en Extremadura y Aragón. La consigna es resistir y, de hecho, su candidato incluso ha pedido un pacto al PP para que gobierne la lista más votada. Carlos Martínez sabe que, a su izquierda, el desastre puede ser total por la fragmentación del voto y que ni Podemos ni Izquierda Unida-Sumar consigan representación. 

Vox, por su parte, inteoriza que de nuevo van a subir (consiguieron 13 procuradores en los comicios de 2022), pero no tanto como en las dos citas electorales antes. Mañueco trata por todos los medios que no suban del 20%. Es una barrera psicológica que, aseguran, van a conseguir. 

Sea como fuere, PP y Vox tendrán que negociar y tendrán que pactar. Mañueco teme que sea una negociación larga, marcada por las elecciones en Andalucía que se van a celebrar en junio, o quizá a finales de mayo.

Tras las elecciones de este domingo, los que sí esperan fumata blanca son María Guardiola en Extremadura y Jorge Azcón en Aragón: las negociaciones se reactivan la próxima semana y parece que van por buen camino para alcanzar un pacto más pronto que tarde. 

Pablo Montesinos
Pablo Montesinos
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy periodista y analista político de El HuffPost España. Cada semana, escribo sobre la actualidad política del país, echando mano de fuentes de las principales formaciones y datos que ayudan a entender qué está ocurriendo y por qué está ocurriendo.

 

Sobre qué temas escribo

Informo a los lectores del día a día de la política española, aquello que se cuece en la Moncloa, en Génova, en Ferraz… y, por supuesto, en las Cortes. Información de primera mano, basada en voces que conocen los entresijos del mundo político y contando lo que nadie más cuenta. Una mirada amplia y sosegada de las cosas que pasan y que te afectan directamente a ti.

 

Mi trayectoria

Nací en Almería pero me crie en el malagueño barrio de Miraflores del Palo. Toda mi vida he querido ser periodista, objetivo que cumplí en 2008 al licenciarme en Ciencias de la información por la Universidad Complutense de Madrid. Empecé a trabajar en los informativos de COPE Málaga y en Libertad Digital, donde principalmente cubrí la información del PP. Esto me abrió las puertas a colaborar en diferentes tertulias de programas de televisión.

 

En 2019, decidí dar el salto al otro lado y fui cabeza de lista de la candidatura del PP para las generales de ese año en la circunscripción de Málaga. Los ciudadanos me concedieron el privilegio de representarles y fui designado diputado en la XIII y en la XIV legislatura. Compaginé mis tareas de parlamentario con las de vicesecretario de Comunicación en la Ejecutiva Nacional del partido, hasta que en 2022 abandoné la actividad política. Desde entonces, me puedes seguir viendo como analista en diferentes programas de televisión (La Hora de la 1, Al rojo vivo, La Sexta Noche...) y soy adjunto a la directora de Artículo 14, un diario digital que echó a andar en abril de 2024.

 

Obras publicadas

 

  • (2010) El Delfín del PP. Editorial Ciudadela. ISBN: 9788496836754

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

EL HUFFPOST PARA instituto PULEVA de nutrición

Más de Política

Comentar: 0
Ver normas
Ver tus comentarios en tu perfil
!
Los comentarios de esta noticia están cerrados
Regístrate ya tengo cuenta
Rellena tu nombre y apellidos para poder comentar
completa tus datos
!
Comenta con respeto, tu opinión se publicará con nombres y apellidos