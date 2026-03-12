El primer ministro Rob Jetten y su prometido argentino, Nicolás Keenan: una noche en palacio con Guillermo Alejandro y Máxima de Holanda

En 2002 entró una argentina a la familia real neerlandesa al casarse con el entonces heredero de la corona. Ella es Máxima Zorreguieta, reina de Países Bajos desde la subida al trono de su marido, el rey Guillermo Alejandro. Más de dos décadas más tarde, un político holandés llamado Rob Jetten se convirtió en primer ministro, una victoria que celebró junto a su prometido, el argentino Nicolás Keenan.

Así, ha querido la casualidad que el jefe del Estado y el jefe del Gobierno de Países Bajos tenga a argentinos como sus parejas. Además, en el caso del primer ministro, se trata de la primera vez que accede al cargo una persona abiertamente homosexual que no ha tenido reparos en mostrar públicamente que Keenan es su pareja.

Guillermo Alejandro de Holanda en una audiencia con Rob Jetten, primer ministro de Países Bajos GTRES

Lógicamente Guillermo Alejandro y Máxima de Holanda ya conocían a Jetten de su etapa como ministro de Política Climática y Energética, y por supuesto el líder de D66 había sido recibido por el monarca. También conocían a Nicolás Keenán, que ya ha estado invitado a otros eventos de altura, pero lo que ocurrió el 11 de marzo de 2026 puso todas las miradas en el primer ministro y su pareja.

Los reyes neerlandeses ofrecieron cena para los miembros del Ejecutivo en el Salón Orange del Palacio Huis ten Bosch de La Haya. Antes de eso, la pareja reinante saludó a sus invitados, comenzando por Rob Jetten y siguiendo por su prometido, Nicolás Keenan, al que se ve en el vídeo publicado por la casa real neerlandesa.

Lamentablemente es solo un momento y no se pudo ver la interacción entre los dos argentinos, pero conociendo la espontaneidad de la reina, es posible que se mostrara efusiva con su compatriota.

Como mencionaba, ya se conocían, y de hecho Máxima de Holanda le dio el mismo consejo que ella recibió de su suegro, el príncipe Claus, cuando se la presentó Guillermo Alejandro de Países Bajos: que aprendiera bien el idioma.

Nicolás Keenan y Rob Jetten en Leiden en octubre de 2025 GTRES

La reina le dijo que tenía que hablar bien neerlandés porque en cuanto los locales notan que eres extranjero pasan al inglés. En su momento ella se lo tomó en serio y no tardó en dominar la lengua. Pero como ella misma ha confesado, no es nada fácil.

Un amor que ahora es visible

En el caso de Nicolás Keenán, nacido en Buenos Aires en 1997, vivió toda su adolescencia en España al jugar en el Club Egara de Terrassa de hockey sobre hierba. Posteriormente fichó por el Klein Zwitserland y se instaló en Países Bajos, donde está muy integrado. Fue allí donde conoció al político Rob Jetten, con el que se encontró en un supermercado de La Haya.

Nicolás Keenan y Rob Jetten en el Prinsjesdag 2025 GTRES

Saltaron a Instagram, hubo likes, terminaron hablando, quedaron, se enamoraron y en 2024 se comprometieron. Rob Jetten no tuvo reparos en vivir abiertamente su homosexualidad.

Fue valiente al decirlo y también al denunciar los insultos homófobos que recibe en las redes. Además, nunca ha escondido a Nicolás Keenan, que le ha acompañado en momentos públicos y al que agradeció el apoyo que siempre le brinda tras ganar las elecciones en 2025.

Sin embargo, al argentino le costó más. Así lo confesó Keenan cuando confesó en Instagram que estaba siguiendo Heated Rivalry, serie canadiense sobre dos jugadores de hockey sobre hielo que son rivales en el deporte, pero que terminan viviendo un romance secreto. Protagonizada por Hudson Williams y Connor Storrie, la ficción ha sido todo un fenómeno y ha sido renovada por una segunda temporada.

Nicolás Keenan reveló que había similitudes entre Heated Rivalry y su propia vida. "Amor secreto entre cuatro paredes... ya lo viví", señaló el argentino, que recordó que al principio no dejaba que su novio fuera a sus partidos, ni querían que les vieran en público: "Lo estoy viendo ahora en la serie y no me siento orgulloso de eso".

Nicolás Keenan durante un partido de hockey entre Argentina y Chile Cesar Gomez

Finalmente perdió el miedo y se convirtió en el primer jugador de la primera división neerlandesa de hockey en confesar su homosexualidad. Rob por fin pudo verle y animarle en sus partidos y habrá boda, al parecer en España. Mientras tanto, Nicolás Keenan seguirá acompañando al primer ministro donde lo necesita como su prometido. Y tras el 'sí, quiero', como su esposo. Pero no será primer caballero, una figura que no existe en Países Bajos. En todo caso hay una primera dama, y esa es Máxima de Holanda.