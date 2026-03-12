Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
El primer ministro Rob Jetten y su prometido argentino, Nicolás Keenan: una noche en palacio con Guillermo Alejandro y Máxima de Holanda
Influencers y Celebrities
Influencers y Celebrities

El primer ministro Rob Jetten y su prometido argentino, Nicolás Keenan: una noche en palacio con Guillermo Alejandro y Máxima de Holanda

Los reyes de Países Bajos ofrecieron una cena en Huis Ten Bosch en honor al Gobierno liderado por Jetten, que acudió junto a su futuro marido.

Guillermo Álvarez Corrales
Guillermo Álvarez Corrales
La pareja formada por Rob Jetten y Nicolás Keenan
La pareja formada por Nicolás Keenan y Rob JettenANP / Alamy Stock Photo

En 2002 entró una argentina a la familia real neerlandesa al casarse con el entonces heredero de la corona. Ella es Máxima Zorreguieta, reina de Países Bajos desde la subida al trono de su marido, el rey Guillermo Alejandro. Más de dos décadas más tarde, un político holandés llamado Rob Jetten se convirtió en primer ministro, una victoria que celebró junto a su prometido, el argentino Nicolás Keenan.

Así, ha querido la casualidad que el jefe del Estado y el jefe del Gobierno de Países Bajos tenga a argentinos como sus parejas. Además, en el caso del primer ministro, se trata de la primera vez que accede al cargo una persona abiertamente homosexual que no ha tenido reparos en mostrar públicamente que Keenan es su pareja.

Guillermo Alejandro de Holanda en una audiencia con Rob Jetten, primer ministro de Países Bajos
  Guillermo Alejandro de Holanda en una audiencia con Rob Jetten, primer ministro de Países BajosGTRES

Lógicamente Guillermo Alejandro y Máxima de Holanda ya conocían a Jetten de su etapa como ministro de Política Climática y Energética, y por supuesto el líder de D66 había sido recibido por el monarca. También conocían a Nicolás Keenán, que ya ha estado invitado a otros eventos de altura, pero lo que ocurrió el 11 de marzo de 2026 puso todas las miradas en el primer ministro y su pareja.

Los reyes neerlandeses ofrecieron cena para los miembros del Ejecutivo en el Salón Orange del Palacio Huis ten Bosch de La Haya. Antes de eso, la pareja reinante saludó a sus invitados, comenzando por Rob Jetten y siguiendo por su prometido, Nicolás Keenan, al que se ve en el vídeo publicado por la casa real neerlandesa.

Lamentablemente es solo un momento y no se pudo ver la interacción entre los dos argentinos, pero conociendo la espontaneidad de la reina, es posible que se mostrara efusiva con su compatriota.

Como mencionaba, ya se conocían, y de hecho Máxima de Holanda le dio el mismo consejo que ella recibió de su suegro, el príncipe Claus, cuando se la presentó Guillermo Alejandro de Países Bajos: que aprendiera bien el idioma

Rob Jetten y Nicolás Keenan en Leiden en octubre de 2025
  Nicolás Keenan y Rob Jetten en Leiden en octubre de 2025GTRES

La reina le dijo que tenía que hablar bien neerlandés porque en cuanto los locales notan que eres extranjero pasan al inglés. En su momento ella se lo tomó en serio y no tardó en dominar la lengua. Pero como ella misma ha confesado, no es nada fácil.

Un amor que ahora es visible

En el caso de Nicolás Keenán, nacido en Buenos Aires en 1997, vivió toda su adolescencia en España al jugar en el Club Egara de Terrassa de hockey sobre hierba. Posteriormente fichó por el Klein Zwitserland y se instaló en Países Bajos, donde está muy integrado. Fue allí donde conoció al político Rob Jetten, con el que se encontró en un supermercado de La Haya.

Rob Jetten y Nicolás Keenan en el Prinsjesdag 2025
  Nicolás Keenan y Rob Jetten en el Prinsjesdag 2025GTRES

Saltaron a Instagram, hubo likes, terminaron hablando, quedaron, se enamoraron y en 2024 se comprometieron. Rob Jetten no tuvo reparos en vivir abiertamente su homosexualidad

Fue valiente al decirlo y también al denunciar los insultos homófobos que recibe en las redes. Además, nunca ha escondido a Nicolás Keenan, que le ha acompañado en momentos públicos y al que agradeció el apoyo que siempre le brinda tras ganar las elecciones en 2025.

Sin embargo, al argentino le costó más. Así lo confesó Keenan cuando confesó en Instagram que estaba siguiendo Heated Rivalry, serie canadiense sobre dos jugadores de hockey sobre hielo que son rivales en el deporte, pero que terminan viviendo un romance secreto. Protagonizada por Hudson Williams y Connor Storrie, la ficción ha sido todo un fenómeno y ha sido renovada por una segunda temporada.

Nicolás Keenan reveló que había similitudes entre Heated Rivalry y su propia vida. "Amor secreto entre cuatro paredes... ya lo viví", señaló el argentino, que recordó que al principio no dejaba que su novio fuera a sus partidos, ni querían que les vieran en público: "Lo estoy viendo ahora en la serie y no me siento orgulloso de eso".

Nicolás Keenan durante un partido de hockey entre Argentina y Chile
  Nicolás Keenan durante un partido de hockey entre Argentina y ChileCesar Gomez

Finalmente perdió el miedo y se convirtió en el primer jugador de la primera división neerlandesa de hockey en confesar su homosexualidad. Rob por fin pudo verle y animarle en sus partidos y habrá boda, al parecer en España. Mientras tanto, Nicolás Keenan seguirá acompañando al primer ministro donde lo necesita como su prometido. Y tras el 'sí, quiero', como su esposo. Pero no será primer caballero, una figura que no existe en Países Bajos. En todo caso hay una primera dama, y esa es Máxima de Holanda.

Guillermo Álvarez Corrales
Guillermo Álvarez Corrales
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de LIFE en El HuffPost España, esa sección siempre necesaria en la que mostramos otro lado de la vida más amable y los temas que quizás no lo son tanto, pero que deben estar en la agenda.

 

Sobre qué temas escribo

Me encargo de contarte todo sobre los royals, un mundo apasionante en el que hay mucho que explicar, descubrir y analizar. También sobre celebrities, viajes, gastronomía y temas de sociedad. No puedo olvidar mi pasión por la cultura en general y por los libros en particular. Por eso realizo de forma habitual entrevistas a autores, algunos de ellos muy conocidos y mediáticos y otros que no lo son tanto pero que también tienen mucho que contar y que ofrecer. Por supuesto no olvido las redes sociales. Siempre estoy pendiente sobre todo de los stories de Instagram para acercar el contenido del Huff. Y de vez en cuando me pongo delante de la cámara para hablar sobre qué está pasando en el mundo royal, porque ahí siempre ocurre algo que merece la pena contar.

 

Mi trayectoria

Nací en León, me crie en Oviedo y me trasladé a Madrid para estudiar periodismo. Desde niño tuve claro que lo mío era contar historias, que mi vocación y mi pasión era y es el periodismo. Formé parte del periódico de mi colegio, y a los 12 años escribí un pequeño libro que nunca ha visto la luz, así como otras historias detectivescas y cómicas, y tuve claro que nada me gustaba más que formar parte algún día de una redacción, así que cursé periodismo en la Universidad Carlos III de Madrid. En segundo de carrera debuté en el mundo profesional con unas prácticas en las que aprendí cómo funcionan los medios locales y una radio. Continué en ABC.es, Cuatro y CNN+, Europa Press y después llegó NOXVO, donde me contrataron para llevar desde su nacimiento un medio digital lifestyle llamado Bekia.

 

Durante mis 14 años en Bekia, me encargué de coordinar la web, escribir sobre realeza, hacer entrevistas a personas relevantes tanto nacionales como internacionales, algunas de ellas realizadas en Cuba, París, Berlín o Venecia, redactar temas de viajes y gastronomía y ponerme delante de la cámara no solo para las citadas entrevistas, sino para grabar vídeos sobre realeza en el programa Royals, con el que cosechamos un gran éxito en Youtube. Esa etapa finalizó en agosto de 2025, cuando me incorporé con muchas ganas e ilusión a la sección de LIFE del Huff Post, donde no solo he podido seguir realizando labores similares, sino que me ha permitido conocer otros ámbitos y crecer profesionalmente. Por cierto, coescribí una obra de teatro y no pierdo la esperanza de ponerme de una vez con la novela a la que tantas vueltas sigo dando.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

EL HUFFPOST PARA instituto PULEVA de nutrición
Comentar: 0
Ver normas
Ver tus comentarios en tu perfil
!
Los comentarios de esta noticia están cerrados
Regístrate ya tengo cuenta
Rellena tu nombre y apellidos para poder comentar
completa tus datos
!
Comenta con respeto, tu opinión se publicará con nombres y apellidos