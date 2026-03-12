Un camarero da una respuesta inapelable a la chef Carme Ruscadella, que dice que si te explotan simplemente "debes irte"

La prestigiosa chef Carme Ruscadella (San Pol de Mar, 1952), la más laureada de la historia, habiendo alcanzado un máximo de 7 estrellas Michelin de forma simultánea entre sus tres restaurantes, ha hablado sobre la profesión de la hostelería y la "esclavitud" a la que muchos empleados están sometidos.

Ha llamado la atención la solución más simple y rápida que ve ella. "El staff que no está cómodo debe irse, no tiene por qué resistir ningún esclavizaje de nadie, ni ningún maltrato de nadie. Por lo tanto, esa persona que se queja, que protesta... Ostras, vete, hay más espacios para ti, ¿no?", ha pronunciado en una entrevista en el diario La Vanguardia.

El hostelero Jesús Soriano, conocido en las redes sociales como Soycamarero, por sus vídeos hablando sobre lo que pasa en el día a día detrás y delante de la barra y por su activismo en la lucha por los derechos laborales de los empleados de la hostelería, ha querido responder a estas palabras y ha sido tajante.

La respuesta de un camarero a Ruscadella

"Ojalá fuera tan fácil, de verdad, porque claro que lo ideal sería eso. Si en un sitio te explotan, pues te vas y ya está, pero en realidad mucha gente en hostelería no funciona así", ha comenzado al principio de la réplica.

Ha hablado sobre aquellas personas que, a pesar de tener unas condiciones laborales indignas, aguantan todo lo que puedan en el trabajo no porque quieran, sino porque lo necesitan: "Tienen un alquiler, tienen hijos, no tienen otra cosa ahora mismo. Muchos trabajos en hostelería se convierten en trabajo puente, sitios donde entras sabiendo que no son lo ideal, pero que te permiten pagar las facturas mientras encuentras algo mejor".

Vivir de la necesidad

El problema en estos casos es precisamente ese: la necesidad. "Hay empresas que viven de la necesidad, de saber que siempre habrá alguien que necesita ese sueldo, aunque las condiciones no sean las que deberían", ha defendido.

Precisamente por eso, la solución fácil no puede ser irse del trabajo directamente, según Soriano. La solución tiene que ser "que se cumplan los convenios, que se respeten las horas, que se pague lo que le corresponde y que, cuando eso no pase, se haga cumplir la ley".

Y concluye, inapelable: "Porque el problema no es que la gente aguante, el problema es que hay empresas que pueden seguir explotando sin consecuencias".