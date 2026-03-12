Todo lo que se sabe de la muerte de Francisca Cadenas, la mujer desaparecida en Hornachos en 2017 

Nueve años después de su desaparición, los restos de Francisca Cadenas han sido encontrados en el patio de unos vecinos. La española, de 59 años en aquel momento, desapareció en Hornachos, un pueblo situado en la provincia de Badajoz, el 9 de mayo de 2017 de forma inesperada.

Según recoge EFE, la mujer se encontraba cuidando a la hija de una amiga y cuando sus padres vinieron a por la menor, Francisca decidió acompañarla hasta el coche donde habían aparcado, el cual estaba a apenas unos metros de la vivienda. Sin embargo, tras eso, nunca se la volvió a ver.

Unos testigos de la zona vieron a Francisca entrar en un pasadizo que conectaba el coche con su casa, pero nunca la vieron salir. Su hijo, que se encontraba en su casa esperando a que volviera, empezó entonces a ponerse nervioso y a preocuparse por su madre, por lo que decidió buscarla, aunque desafortunadamente sin éxito.

Tras notificar su desaparición a la Guardia Civil, las autoridades comenzaron a plantear diferentes hipótesis (desde un posible accidente, hasta un secuestro, pasando por un crimen) y a realizar interrogatorios a diferentes personas de la zona. La familia, desde el primer momento, descartó que se tratara de una desaparición voluntaria.

Durante años, las autoridades (y los ciudadanos del pueblo, de menos de 4.000 habitantes) estuvieron investigando e intentando encontrar alguna pista o indicio que pudiese facilitar el paradero de Francisca. Sin embargo, no hubo ninguna. Hasta ahora.

Encuentran los restos de Francisca en casa de unos vecinos

Casi una década después de la desaparición de esta vecina las autoridades han conseguido encontrar durante un registro en la casa de los vecinos (que se encontraba a apenas unos metros de la vivienda de Francisca) los restos de la mujer, según ha podido confirmar la Guardia Civil este mismo jueves.

Los vecinos, Lolo y Julián, eran dos hermanos vecinos de la mujer, y aunque fueron investigados e interrogados varias veces, siempre habían defendido su inocencia. Tras asumir la UCO la investigación decidieron iniciar un registro de la vivienda de estos, debido a la conexión entre ellos y Francisca.

Tras realizar el registro los agentes encontraron en un pozo situado en el patio de la vivienda restos óseos que posteriormente, tras un examen biológico, confirmaron que pertenecían a la desaparecida. Al confirmarse los dos vecinos fueron detenidos y posteriormente trasladados a Hornachos para continuar con los registros.

Según el abogado de los principales sospechosos ambos "se sienten fatal" y siguen defendiendo su supuesta inocencia. Tras conocerse que los restos que habían hallado eran de Francisca, el municipio ha decretado tres días de luto oficial, que dio comienzo a las doce horas de hoy y que se prolongará hasta las doce de la noche del próximo domingo 15 de marzo.