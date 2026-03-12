Los economistas lo confirman: los mercados ya proclaman sus ganadores, aunque la guerra de Irán se alargue

La guerra de Irán está a punto de cerrar su segunda semana, con la tensión por los aires en todo Oriente Medio y el estrecho de Ormuz prácticamente intransitable. Todo esto está teniendo repercusión en el mercado energético. Después de que el nuevo líder supremo de Irá, el ayatolá Mojtaba Jamenei, haya defendido continuar bloqueando Ormuz, el barril de Brent ha vuelto a superar la cota de los 100 dólares.

Los países del golfo Pérsico no pueden exportar crudo, lo que ha invitado a analistas internacionales a plantear un escenario en el que estos petroestados, ante la falta de ingresos, no puedan seguir invirtiendo en los mercados financieros estadounidenses (principalmente en IA y tecnología). Esto desencadenaría un peligroso efecto dominó que tendría consecuencias en toda la economía global.

Sin embargo, cada vez más economistas hablan claro. Habrá ganadores. De hecho, ya los hay. Y no solo se trata de Donald Trump: el responsable junto a Israel de haber iniciado este conflicto ha llegado a decir que cuando sube el precio del petróleo EEUU gana "mucho dinero". Los economistas coinciden y ya miran al sector energético.

La clave: cuándo terminará la guerra

La gran clave que tienen ahora mismo los economistas sobre la mesa es la misma que tendrá todo el mundo en la cabeza. ¿Cuánto durará esta guerra? Donald Trump ha llegado a decir en más de una ocasión que el conflicto ya está "ganado" pero que "aun queda trabajo por hacer". El régimen iraní llegó a responder en una ocasión advirtiendo que esta guerra terminará cuando ellos lo consideren.

No hay botas estadounidenses en el terreno. Por el momento EEUU e Irán continúan tratando de atacar las capacidades aéreas de los iraníes. Se desconoce con qué alcance o con qué éxito. A pesar de los grandilocuentes vídeos que la Administración Trump comparte en redes sociales, al día siguiente siguen surgiendo noticias sobre petroleros que han sufrido ataques en Ormuz o sobre refinerías y plantas en llamas en países del entorno.

El presidente francés, Emmanuel Macron, llegó a plantear la posibilidad de que, tras realizar labores de protección y defensa en Chipre, un contingente naval compuesto por buques franceses se acercara al estrecho de Ormuz para tratar de reabrirlo. Trump llegó a advertir a Teherán de que habría "consecuencias" si Irán había plagado el estrecho de minas. E incluso la ministra de Defensa Margarita Robles tuvo que descartar que la fragata Cristóbal Colón acompañara a Francia en esa misión.

Ganadores en distintos escenarios

Lo llamativo del asunto es que algunos especialistas han empezado a dejar a un lado esa pregunta crucial: cuándo acabará la guerra. Lewis Grant, gestor senior de carteras con acciones globales en Federated Hermes, apunta a que "independientemente de si la guerra se prolonga (lo que lleva a precios del petróleo más altos) o de si termina, ya hay nombres energéticos entre los más propensos a beneficiarse este año".

"¿Durará este conflicto lo suficiente como para aumentar de forma significativa la inflación y provocar una recesión global?". Grant destaca que aunque el crudo y el gas han registrado mucha volatilidad estos días, sus mercados de futuros no han vivido semejantes vaivenes. Eso da pie a pensar que el mercado considera que esta guerra no durará mucho más... aunque el mercado también puede equivocarse de apuesta.

A pesar de esa confianza, Grant incide en que tanto si termina ya como si se prolonga sine die el conflicto, las grandes compañías energéticas seguirán siendo las ganadoras. Las de Oriente Medio no, desde luego, pero Trump no mentía cuando decía que en circunstancias como esta EEUU gana "mucho dinero".