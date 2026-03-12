Córdoba prohíbe acceder a sus edificios municipales con prendas que oculten el rostro para "garantizar la seguridad"

El Pleno del Ayuntamiento de Córdoba ha aprobado este jueves el prohibir el acceso a sus espacios municipales o de acceso público con prendas que oculten "total o parcialmente el rostro" e "impida" o "dificulte la identificación" de la persona con el fin de "garantizar la seguridad, la convivencia y el correcto funcionamiento" de los servicios municipales.

La moción aprobada con el voto a favor del PP y Vox y el rechazo de PSOE e IU señala que la regulación será aplicable en "las dependencias, instalaciones y edificios de titularidad municipal o abiertos al público", incluyendo de forma particular las dependencias "administrativas municipales; los centros y servicios públicos de carácter educativo, social, cultural o asistencial gestionados por el Ayuntamiento".

La moción indica que se acuerda establecer la prohibición de acceso o permanencia en los espacios utilizando "vestimenta, prendas, accesorios u otros elementos que oculten total o parcialmente el rostro de forma que imposibiliten o dificulten la identificación de las personas", excepto en los supuestos en los que la ocultación del rostro "sea necesaria por razones médicas, sanitarias o higiénicas".

También estará permitido su uso si responde a "exigencias laborales, profesionales o de protección individual debidamente justificadas", si se produce "de forma temporal en el contexto de actividades culturales, festivas, tradicionales o deportivas autorizadas" y si están motivadas "por condiciones meteorológicas adversas".

Previamente a la intervención de los grupos municipales, la presidenta de la Junta Islámica, Isabel Romero, ha criticado que la propuesta inicial de Vox, que aludía expresamente al uso del burka o niqab, la haya consensuando con el PP y haya resultado la moción en "un trampantojo" que puede señalar a una parte de población.

Por su parte, la portavoz municipal de Vox, Paula Badanelli, ha afirmado que la moción trata de "garantizar la seguridad" y de que todos los ciudadanos sean iguales, por lo que "no va de religión, ni de ideología", mientras que el delegado de Seguridad, Jesús Coca, ha defendido que se regula que quien esté en una dependencia municipal "pueda ser identificado".

Por contra, la concejala del PSOE Alicia Moya ha manifestado que Vox presentó una moción para "verter su odio hacia el islam" y el PP se ha limitado a "limpiar" del escrito las palabras burka y niqab, lo que para el grupo municipal de Hacemos Córdoba supone "blanquear lo que realmente están acordando".