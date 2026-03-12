Dani Rovira habla sobre lo que pasa ahora cuando uno dice que es antifascista y qué es lo "punki"
Lo cuenta en el podcast Carne Cruda, de Javier Gallego.
El actor y humorista español Dani Rovira, que recientemente ha estrenado el programa Al margen de todo en La 1, emitido los jueves justo después de La Revuelta, ha concedido una entrevista en el podcast Carne Cruda, presentado por Javier Gallego, en el que ha hablado, entre otros temas, de lo que pasa actualmente al decir que uno es "antifascista".
Mucho se ha hablado de la idea que se ha creado de que la extrema derecha es el nuevo "punk", una nueva manera de hacer oposición contra el movimiento progresista, aunque esto choca frontalmente con la historia del punk, que ha sido tradicionalmente antiautoritaria, de izquierdas y anticapitalista. Pero se dice igualmente.
En este sentido, Rovira ha pronunciado que "de repente, ahora hay que verbalizar que uno es antifascista, cuando antes se daba por hecho. Ahora lo realmente punki es la ternura, la empatía, el amor e intentar ser buena gente y pacífico cuando debería ser lo lógico".
El sufrimiento ajeno
Por otro lado, el humorista ha respondido a la pregunta sobre qué es lo que, actualmente, le da más miedo. Lo tiene muy claro: "El sufrimiento ajeno, el dolor del otro".
"He pasado años atravesando el dolor física y metafóricamente en niveles muy heavis, y cuando te enfrentas a ese verdadero miedo, pues ya luego es diferente", ha añadido. Por otro lado, durante la conversación también ha hablado sobre el linfoma de Hodgkin, un tipo de cáncer del sistema linfático, que anunció en 2020 y que superó.
"A mí me llaman el ficha lenta, me caen después de un tiempo y esta enfermedad me pegó la hostia emocional al año y pico", ha revelado. Además, añade que, tras sobrevivir, puede decir que es "otra persona" y que puede hacer "bromas sobre el cáncer".
Confiesa que quiso contarlo "naturalizándolo y sin caer en la pornografía emocional".