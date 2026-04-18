Marta Rivera, doctora en agroecología: "A la izquierda le falta darse cuenta de que el futuro está en el campo, y mientras tanto Vox capitaliza el malestar rural"

“Los que más tierras tienen son los que más dinero reciben”.

El sector primario español, particularmente los pequeños negocios familiares, tanto de ganadería como de agricultura, atraviesa un panorama sumamente complejo, en el cual cada vez es más difícil para ellos subsistir económicamente.

La doctora en agroecología Marta Rivera se refiere al respecto de dicha problemática en entrevista para el medio digital Carne Cruda. Rivera afirma en primera instancia que la falta de apoyo y ayuda a las medianas y pequeñas explotaciones agrícolas nace a raíz de un proceso de industrialización en el cual la tierra y la actividad agropectia en nuestro país fueron gradualmente concentrándose en pocas manos.

Dejando de esta manera una posición totalmente desfavorecida a los pequeños productores porque, como bien lo explica la misma Rivera, “los que más tierras tienen son los que más dinero reciben”.

La perspectiva de Rivera de los partidos políticos y el campo español

Según la doctora en agrocología, en la actual conjuntura política nacional, la derecha está aprovechando esta situación de los campesinos para hacerles creer que ellos están de su lado y de esta manera ganar popularidad entre dicho sector.

“Cómo Vox juega con todo ese tema y cuando tú analizas el programa, el tema rural tiene dos cosas y poco más”, declara. Todo recae, conforme a Rivera, en el mensaje que transmite a través de las plataformas digitales. “Pero luego, cuando miras sus tuits, cuando miras a nivel mediático, cuando miras a nivel de comunicación, parece que su programa sea rural”, complementa.

“Hay que entender un poquito el mecanismo de cómo está trabajando Vox para ganarse a los pequeños agricultores, que es mucho humo, mucho bla, bla, bla, y luego en la práctica ni siquiera ellos tienen en su programa rural lo que tampoco tiene la izquierda", detalla.

“A la izquierda le falta darse cuenta de que el futuro está en el campo, y mientras tanto Vox capitaliza el malestar rural. Mientras tengamos la mirada cerrada al campo, no vamos a encontrar una fuerza real que cambie las tendencias", concluye.