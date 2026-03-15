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Emma, 34 años, vuelve al pueblo para rescatar la empresa familiar agrícola: "Si no vienes de familia de agricultores, conseguir tierra y financiación es casi imposible"
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Emma, 34 años, vuelve al pueblo para rescatar la empresa familiar agrícola: "Si no vienes de familia de agricultores, conseguir tierra y financiación es casi imposible"

​La joven agricultora catalana denuncia las trabas burocráticas y las dificultades a las que se enfrentan los jóvenes para garantizar el relevo en el campo.

Andrés Senior Duran
Andrés Senior Duran
Árbol de melocotón.
Árbol de melocotón.dpa/picture alliance via Getty I

La agricultura es una industria clave en la economía española. Según los datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, la superficie agraria útil de nuestro país supera los 23 millones de hectáreas, lo que representa casi la mitad de todo el territorio nacional.

Además, el Ministerio de Agricultura señala que este sector primario aporta un 2,5% al Producto Interior Bruto (PIB) de la nación, según los datos del periodo 2024-2025. Dentro de este inmenso motor económico destaca especialmente la producción de frutas de hueso, , que engloba el cultivo de árboles tan nuestros como el melocotonero, el cerezo o el ciruelo.

En el municipio de Seròs, Cataluña, Emma Teixidó, una mujer de 34 años, se dedica a producir y vender directamente al consumidor este tipo de cultivos. En una reciente entrevista concedida al diario local Segre, la agricultora repasa su experiencia a pie de campo y comparten los inmensos obstáculos que lastran a los trabajadores del sector.

Un proceso arduo 

Tras pasar varios años estudiando y trabajando fuera de su entorno rural, Emma tomó una decisión radical en 2023: volver al pueblo y, junto a su hermano, dedicarse de lleno a la agricultura para tomar las riendas e impulsar la empresa de su familia. Sin embargo, ensuciarse las manos de tierra fue la parte fácil; adentrarse profesionalmente en esta labor fue un auténtico calvario administrativo.

"Ha sido un proceso duro, porque lidiar con el tema burocrático ha sido muy tedioso", declara con frustración. De hecho, la joven enfatiza que, desde que tomó la firme decisión de incorporarse al campo hasta que logró tener todo el papeleo en regla, transcurrió nada menos que un año y medio.

La urgencia de un cambio en la industria 

Teixidó sugiere que la agricultura necesita un cambio de dinámica de cara urgente si no queremos que el ansiado relevo generacional muera por el camino. "En Seròs somos un grupo que queremos continuar con el negocio familiar, pero necesitamos más agilidad y que el sector sea atractivo", complementa. 

Pero el verdadero drama, según Emma, lo viven aquellos valientes que deciden emprender sin heredar una explotación previa. "Lo realmente complicado es que alguien que no provenga de una familia campesina quiera incorporarse al sector. Si no vienes de familia de agricultores, conseguir tierra y financiación es casi imposible", concluye, dejando una profunda reflexión sobre el futuro de nuestra soberanía alimentaria.

Andrés Senior Duran
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Soy redactor de actualidad en el HuffPost, escribo sobre acontecimientos de interés público que van surgiendo semanalmente.

  

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Me apasiona el ámbito deportivo, aunque mi contenido es totalmente variado y va girando en torno a la coyuntura nacional e internacional.

 

Mi trayectoria

Nací en Bogotá, Colombia y estudié comunicación social en la Pontificia Universidad Javeriana. Realicé un máster de marketing deportivo en la Escuela Universitaria Real Madrid. Antes de incorporarme al El Huffpost, trabajé como redactor en varios medios deportivos como Gol Caracol, Vavel Colombia y La Nueva Tendencia

 

 

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