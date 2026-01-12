Javi y Juanmi, agricultores: "Te la juegas todos los años. Un mínimo fallo te tira contra las cuerdas"

Una de las grandes dificultades de la agricultura, desde el punto de vista de la viabilidad económica, es que existen múltiples factores externos que pueden echar a perder la cosecha y, en consecuencia, el beneficio económico de la actividad.

Esos elementos externos que pueden arruinar el trabajo de todo un año van desde la meteorología (fenómenos como la sequía, las tormentas, el granizo o las heladas son muy perjudiciales para la cosecha) hasta las plagas.

Javi y Juanmi son dos agricultores que cuentan con cultivos bajo plástico en invernadero y que han mostrado recientemente esa cara amarga de la agricultura en una entrevista en el pódcast Al otro lado del éxito de Aelis.

"Te la juegas todos los años. Un mínimo fallo te tira contra las cuerdas, y cuando hablo de fallo puede ser una plaga, un virus o incluso ocho o nueve problemas distintos a la vez", han subrayado los agricultores.

En ese sentido, Javi y Juanmi han alertado de que encadenar más de un año de malas cosechas puede obligar a dejar la actividad. "Dos años seguidos así y dejas de ser agricultor. Te deja fuera", han expresado.

"No sabemos realmente lo que vamos a ganar"

Esa incertidumbre hace que sea prácticamente imposible hacer una previsión fiable de ingresos en el sector agrícola. "Nosotros no sabemos realmente lo que vamos a ganar. Hay años muy buenos y otros bastante peores", han asegurado los agricultores.

Entrando en cifras concretas, Javi y Juanmi han indicado que en la agricultura "hay años que puedes ganar 2.000 o 3.000 euros al mes y otros que te quedas en 1.000. Decir una cifra exacta es jugársela".

"Tenemos cero días reales de vacaciones"

Más allá de esa ausencia de ingresos garantizados, otro de los grandes problemas a los que se enfrentan los propietarios de explotaciones agrícolas es la ausencia casi total de descanso. "Tenemos cero días reales de vacaciones", han afirmado Javi y Juanmi.

El motivo principal de esa falta de vacaciones, según ha explicado los dos agricultores, es que "tienes unos seres vivos ahí y tienes que estar pendiente de ellos".