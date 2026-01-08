Más cerca de la "capa de invisibilidad" de Harry Potter: crean una piel sintética que imita el camuflaje de los pulpos

Un equipo de investigadores de la Universidad de Stanford (EEUU) ha logrado crear una piel sintética que imita el camuflaje de los pulpos que podría tener aplicaciones en la robótica y en las tecnologías de visualización.

Tal y como recoge Financial Times, los científicos han recurrido a técnicas de grabado de semiconductores para poder recrear la capacidad que poseen los pulpos de ocultarse adaptando su apariencia a la del entorno en el que se encuentran.

La investigación ha sido publicada en la revista científica Nature. El autor principal del trabajo, Siddharth Doshi, ha destacado que "por primera vez, podemos imitar aspectos clave del camuflaje de los pulpos, las sepias y los calamares en diferentes entornos".

En concreto, el científico de la Universidad de Stanford ha subrayado que se ha logrado "controlar texturas complejas y de aspecto natural y, al mismo tiempo, cambiar patrones de color independientes".

Siddharth Doshi ha precisado que su equipo ha basado el enfoque de esta investigación en las características de las especies de cefalópodos de cuerpo blando, entre las que se incluyen los pulpos, las sepias y los calamares.

Para poder imitar el camuflaje de esos animales, los científicos han utilizado una película de polímero fácil de remodelar y dividida en dos capas. Ello les ha permitido modificar el color y la textura por separado.

"Nos acercamos a la capa de invisibilidad de Harry Potter"

Francisco Martín-Martínez, profesor titular de química y ciencias naturales en el King's College de Londres, ha valorado este descubrimiento resaltando que esta piel sintética podría derivar en el futuro en la creación de "pieles inteligentes" que sean capaces de adaptarse de forma instantánea a cualquier situación, "acercándonos a la capa de invisibilidad de Harry Potter".

"Más allá del camuflaje, la capacidad de crear patrones podría dar lugar a nuevos tipos de pantallas táctiles que formen botones en relieve o caracteres braille a demanda y luego se aplasten por completo", ha añadido Martín-Martínez, en declaraciones a Financial Times.