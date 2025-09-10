Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Mata a un hombre en Huétor Santillán (Granada) y se atrinchera con la mujer del fallecido en su casa
Sociedad

Sociedad

Mata a un hombre en Huétor Santillán (Granada) y se atrinchera con la mujer del fallecido en su casa

La Guardia Civil trabaja en estos momentos para liberar a la mujer retenida.

Redacción HuffPost
Agente de la Guardia Civil equipado con su chaleco reflectante, junto al coche patrulla en una carretera.Getty Images

Asesinato y secuestro en Andalucía. Un hombre ha sido asesinado este miércoles por arma de fuego en Prado Negro, una pedanía de Huétor Santillán (Granada), tal y como ha informado a la agencia Efe la Guardia Civil, que, en estos momentos, trabaja para detener al autor del homicidio que se ha atrincherado en su vivienda con la mujer del fallecido.

Los hechos han ocurrido poco antes de las 15.00 de la tarde de este miércoles en esta pedanía de apenas medio centenar de habitantes ubicada en la comarca de la Vega. Allí, se ha desplazado un amplio dispositivo de la Guardia Civil, además de efectivos sanitarios con una ambulancia y un helicóptero.

Según han indicado a EFE el alcalde de Huétor Santillán, José Carlos Ortega, tras cometer el crimen, el presunto autor se ha atrincherado en su vivienda junto a la mujer del fallecido, a la que tiene retenida.

Las primeras informaciones apuntan a que el presunto autor, un hombre de unos 60 años que tiene al parecer sus facultades mentales perturbadas, aguardó la llegada de un matrimonio vecino y conocido suyo con quien mantenía alguna rencilla. Al verlos llegar, los embistió con su coche. A él, de una edad similar a la suya, le disparó con un arma de fuego y a ella la secuestró para retenerla en su vivienda.

¡Mantente al día con El Huffpost! Sigue todas las noticias desde tu móvil en nuestra APP. Puedes descargarla tanto para Android como iOS.

Redacción HuffPost