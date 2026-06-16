Mata al logopeda de su hijo de dos años en Valencia al creer que había abusado del crío

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un joven de 24 años de edad que se personó ayer en la Comisaría del municipio de Burjassot (Valencia) con las manos manchadas de sangre y confesó haber apuñalado y acabado con la vida de otro hombre, informa EFE.

Los hechos ocurrieron sobre las 18:15 horas de ayer, lunes, en la calle Ingeniero de la Cierva, y los agentes del Grupo de Homicidios de la Brigada Provincial de Policía Judicial y de Policía Científica de Valencia se desplazaron al lugar, confirmando el fallecimiento del hombre, de 32 años, y haciéndose cargo de las pesquisas para el total esclarecimiento de los hechos, según ha informado la Policía Nacional.

Medios como el diario Levante señalan que los hechos se produjeron en el barrio de Marxalenes de València y que el fallecido es un logopeda que trataba al hijo del presunto homicida. Al parecer, el joven detenido habría regresado antes de tiempo a la consulta y habría visto al menor con el pantalón bajado y sin pañal. Es cuando ha interpretado que estaba siendo víctima de abusos por parte del profesional, algo que éste ha negado reiteradamente.

El progenitor se habría enfrentado al hombre, exigiéndole ver las cámaras del local. Ante su negativa, lo habría matado a cuchilladas y luego se habría ido a su casa, donde dejó al menor. Más tarde, se ha entregado voluntariamente.

No queda claro por qué el padre había abandonado la sesión, si estaba habitualmente con el niño mientras se producía y se había ausentado temporalmente, a fumar un cigarro, como dicen algunos testigos. Tampoco está claro por el momento de dónde sacó el arma para atacar al logopeda. Levante sostiene que llevaba el cuchillo encima y que la víctima fue degollada.

"En el lugar, se han vivido escenas de intenso dolor, ya que la víctima era muy conocida. Los padres del fallecido han permanecido todo el tiempo en el lugar, rotos de dolor", exponen los reporteros del diario valenciano, sobre el terreno.