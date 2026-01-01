Matti, millonario, sobre la distribución de su patrimonio: "Ya les he dado a los hijos suficiente dinero"

Un paseo por la Costa del Sol puede permitirte conocer a una de las grandes fortunas de Finlandia. Se trata de Matti Häll, un empresario de 77 años que pasa mucho de su tiempo en España.

Este importante empresario de los mundos del software y de la tecnología acumula decenas de millones de euros en ingresos. Según la estadística nacional, es el tercer finlandés con mayores ganancias del año pasado. Sólo tiene por delante al fundador de Wolt, Miki Kuusi, y al heredero millonario, Heikki Herlin.

Matti Häll vive muy bien, pero su imagen no difiere de la de cualquier persona de su edad, en busca del sol español de Benalmádena para escapar del gélido invierno en su tierra.

En una entrevista al diario nacional Ilta Sanomat reconoce que la felicidad "viene de tener un apartamento, una casa de verano y un coche sin deudas". "Si puedes permitirte viajar, pronto te cansarás. Cuando tienes cubiertas tus necesidades básicas, ¿dónde más puedes encontrar esa felicidad con dinero?", se pregunta.

Sus millones crecen y a sus 77 años no esconde que piensa mucho en la herencia que dejará a sus hijos y nietos. Pero a diferencia de lo que muchos podrían creer, no será una herencia directa, de golpe.

"El dinero debe entregarse a los nietos poco a poco antes de que desperdicien sus vidas, para que llegue a las direcciones correctas. Ya les he dado a los hijos suficiente dinero", confiesa.

Sobre ese reparto y el peligro de dar 'demasiado' dinero de golpe, apunta que "la próxima generación debe aprender a gastar el dinero sabiamente". "Si piensas en tus nietos, no sabrán cómo usarlo. Hay que darles algunas inversiones de las que puedan aprender poco a poco".

Repasando su propia trayectoria, Häll recuerda que él mismo tuvo que seguir los ciclos económicos "toda mi carrera". "Si no hubiéramos podido prever lo que iba a pasar en la economía, definitivamente habríamos muerto en algún momento", llega a admitir al lamentar la falta de cultura económica y financiera que ve en la sociedad actual.