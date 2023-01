Esta médica se va de Madrid y deja un emocionante discurso que triunfa en Twitter

Yolanda Canellas es una de las médicas que se encerró este jueves de forma indefinida en las dependencias de la Asociación Vecinal Manoteras de Madrid para protestar en defensa de una mejor sanidad pública y Atención Primaria.

La historia de Canellas va más allá de este encierro. La sanitaria, además, se ha visto obligada a cambiar de comunidad autónoma y trasladarse a Segovia después de incluso sufrir problemas de salud.

"Es una decisión muy difícil, pero lo hago por cuestiones laborales y personales", ha afirmado la médica a laSexta. Ha contado que el año pasado estuvo de baja "unos cuantos meses por ansiedad" y, en ese tiempo, tuvo la oportunidad de meditar sobre su situación personal.

"Decidí que me marchaba con mucho dolor de mi corazón y Segovia me ha ofrecido una plaza con la mitad de pacientes que aquí y tengo un paciente cada ocho minutos", ha narrado la sanitaria.

Además, ha destacado que en Segovia están haciendo cosas que a ella como médico de familia le gustan mucho y que en Madrid no podía hacer porque no tenía tiempo: "Hacen ecografías y cirugía menor. Yo aquí lo he dejado hacer porque no podía. Me gusta mucho mi trabajo y voy a ver si con este cambio, que ha sido difícil, puedo desarrollarlo".

Finalmente, también ha reconocido que le duele marcharse porque parece que abandona a sus compañeros. "Pero sigo aquí", ha recordado visiblemente emocionada junto a otros médicos.

"Vengo a donar mi bata y mi pancarta y seguiré luchando donde vaya por la sanidad pública porque pacientes somos todos", ha zanjado.