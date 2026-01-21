Mercadona ofrece 400 puestos de trabajo con sueldos de hasta 2.346 euros al mes: así puedes inscribirte

Mercadona, una de las empresas españolas de distribución más importantes, ha iniciado el proceso de selección de 400 trabajadores para la puesta en marcha en verano de su nueva 'colmena', un almacén dedicado en exclusiva a la venta 'online' que estará situada en el distrito madrileño de Villa de Vallecas.

La compañía ha anunciado en su Portal de Empleo la apertura del proceso, en el que se ofrecen puestos fundamentalmente de preparadores y repartidores de pedidos 'online'. En el primer caso, se trata de preparar y embolsar los productos que el cliente haya pedido 'online', según ha detallado la empresa en un comunicado.

En el puesto de repartidor, su función es entregar la compra en su domicilio, con rutas definidas y furgonetas adaptadas que evitan sobreesfuerzos. Mercadona ofrece un sueldo de inicio de 1.734 euros al mes con un contrato de jornada completa y con progresión salarial hasta los 2.346 euros mensuales brutos.

Para ambos trabajos se ofrece formación remunerada, proyección laboral dentro de la empresa y horario conocido el día veinte del mes anterior. "Si eres una persona ordenada, eficiente y te gusta trabajar en un entorno colaborativo, únete a nuestro equipo", señalan.

La compañía ofrece también sueldos de 975 euros por un contrato parcial y con una progresión salarial de hasta 1.319 euros brutos, ambos con carácter indefinido. Además, tal y como comunicó la empresa el pasado mes de diciembre, los trabajadores contarán con la ampliación del período de vacaciones, que serán de 37 días al año.

Las inscripciones para los puestos de preparador se pueden enviar aquí y para repartidor, aquí.

Esta nueva 'colmena' se suma a las dos que Mercadona tiene en las localidades de Getafe y Boadilla del Monte, así como las que están ya implantadas en Valencia, Barcelona, Alicante y Sevilla.