Metro de Madrid anuncia sus horarios especiales para Nochebuena, Navidad, Nochevieja y Año Nuevo

La Navidad ya está aquí. A pocas horas de que nos metamos en la vorágine de Nochebuena y las prisas por llegar a casa para la cena, Metro de Madrid ha confirmado sus horarios especiales para las fechas navideñas más importantes, que sufren modificaciones con respecto al horario convencional.

En un mensaje publicado en sus redes sociales, Metro de Madrid recuerda que este miércoles 24 de diciembre, Nochebuena, el servicio finalizará a las 22:00, adelantando su cierre varias horas.

Para el día de Navidad, 25 de diciembre, el servicio comenzará a las 8:00, dos horas más tarde de lo que lo hace en las jornadas convencionales.

En Nochevieja, el Metro funcionará en "horario habitual". Ese horario tiene una excepción, porque la Comunidad de Madrid ya confirmó que la estación de Sol permanecerá cerrada desde las 18:00 hasta la finalización del servicio tanto el día 30 de diciembre como el 31 de diciembre, para evitar problemas en la preparación y celebración de las Campanadas de Fin de Año.

Para el jueves 1 de enero, día de Año Nuevo, el Metro volverá a abrir a las 7:00 y extenderá su funcionamiento hasta el final del turno ordinario, de madrugada.

Metro de Madrid reforzará el servicio en sus líneas 1, 2, 3, 4, 5 y 10 por ser las que más pasajeros transportan y las que cruzan los puntos de más afluencia de gente en estas fechas.

Igualmente, la Comunidad de Madrid ha anunciado este lunes que mantendrá activo hasta el 6 de enero "el dispositivo especial de refuerzo de Metro", con un 131% de trenes entre las 10:00 y las 23:00.