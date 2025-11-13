Miguel Ángel, exfontanero, sobre cómo potenciar la calefacción de los radiadores: "Por el sistema de convección, la habitación calienta más rápido"

Aunque el frío ha comenzado a abrirse paso en España a lo largo de las últimas semanas, será a partir de diciembre cuando los termómetros se desplomarán de manera más acusada. Antes de que ese momento llegue, es recomendable preparar la calefacción para conseguir que la casa se mantenga a una temperatura agradable durante el invierno.

Para evitar que el uso de la calefacción dispare tus facturas, es muy importante ponerla a una temperatura adecuada. En ese sentido, los expertos advierten de que poner la calefacción a una temperatura igual o superior a los 25 grados puede provocar un incremento excesivo del gasto.

En concreto, desde el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) apuntan a que lo ideal en invierno es situar la calefacción entre los 20 y 21 grados a lo largo del día, y entre los 15 y 17 grados durante la noche.

Cabe destacar que, según los datos del IDAE, cada grado que se aumenta la temperatura de la calefacción se traduce en un incremento del consumo energético de aproximadamente un 7%, lo que se traslada a la factura.

Por otro lado, también es fundamental que la calefacción sea eficiente a la hora de calentar la vivienda. Para ello, un exfontanero español llamado Miguel Ángel se ha sacado de la manga un sistema que potencia la calefacción de los radiadores.

En declaraciones al programa de radio Herrera en Cope, el antiguo fontanero ha precisado que su invento consiste en instalar unos pequeños ventiladores de ordenador en una canaleta de plástico situada al lado del radiador.

Con el método de Miguel Ángel, se consigue que "cuando el radiador esté caliente, se pongan en marcha (los ventiladores), y así, por el sistema de convección, que la habitación caliente más rápido", tal y como el propio exfontanero ha explicado.