Miles de personas salen a la calle en las ocho provincias de Andalucía en defensa de la sanidad pública

Los andaluces salen a la calle en defensa de la Sanidad Pública. Las manifestaciones han comenzado a las 11.00 de la mañana, la primera en Almería, coincidiendo con el discurso del presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, en el Congreso del PP que se celebra este fin de semana en Sevilla. Precisamente, en la capital andaluza se han celebrado la manifestación más multitudinarias.

A esta concentración han acudido dirigentes políticos como la vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, o el portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, en Sevilla; y el coordinador General de IU Andalucía y diputado en el Congreso, Toni Valero, en Málaga, que se han sumado a las protestas por los fallos en el cribado del cáncer de mama y en contra de la "privatización" del sistema sanitario andaluz.

En contexto, las organizaciones sindicales Satse y CSIF Andalucía han decidido finalmente no participar en esta concentración por "desacuerdos" con la organización de la misma, pese a que comparten "muchas de las reivindicaciones" y la preocupación por el "delicado estado actual de la sanidad pública".

El manifiesto con la que se convoca la protesta ha indicado que la sanidad andaluza atraviesa una "grave crisis", marcada por "un deterioro generalizado y planificado", que se manifiesta en "escándalos como los errores del programa de detección precoz del cáncer de mama, con consecuencias graves para muchas mujeres". Por ello, exigen la dimisión del presidente autonómico, Moreno Bonilla.

Convocada por los principales sindicatos, asociaciones de pacientes y Mareas Blancas, bajo el lema "En defensa de nuestra Sanidad Pública", luchan por la desprivatización de los servicios médicos. "Basta de poner en riesgo la salud de la población", reclaman. La protesta de Sevilla ha finalizado en el palacio de San Telmo, sede del Ejecutivo autonómico de Moreno Bonilla.