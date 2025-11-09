Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Miles de personas salen a la calle en las ocho provincias de Andalucía en defensa de la sanidad pública
Sociedad

Sociedad

Miles de personas salen a la calle en las ocho provincias de Andalucía en defensa de la sanidad pública

Bajo el lema "En defensa de nuestra Sanidad Pública", han exigido la dimisión de Juan Manuel Moreno Bonilla.

Jesús Delgado Barroso
Jesús Delgado Barroso
Vista de la manifestación en Sevilla de este domingo.
Vista de la manifestación en Sevilla de este domingo.EUROPA PRESS

Los andaluces salen a la calle en defensa de la Sanidad Pública. Las manifestaciones han comenzado a las 11.00 de la mañana, la primera en Almería, coincidiendo con el discurso del presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, en el Congreso del PP que se celebra este fin de semana en Sevilla. Precisamente, en la capital andaluza se han celebrado la manifestación más multitudinarias. 

A esta concentración han acudido dirigentes políticos como la vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, o el portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, en Sevilla; y el coordinador General de IU Andalucía y diputado en el Congreso, Toni Valero, en Málaga, que se han sumado a las protestas por los fallos en el cribado del cáncer de mama y en contra de la "privatización" del sistema sanitario andaluz.

En contexto, las organizaciones sindicales Satse y CSIF Andalucía han decidido finalmente no participar en esta concentración por "desacuerdos" con la organización de la misma, pese a que comparten "muchas de las reivindicaciones" y la preocupación por el "delicado estado actual de la sanidad pública".

El manifiesto con la que se convoca la protesta ha indicado que la sanidad andaluza atraviesa una "grave crisis", marcada por "un deterioro generalizado y planificado", que se manifiesta en "escándalos como los errores del programa de detección precoz del cáncer de mama, con consecuencias graves para muchas mujeres". Por ello, exigen la dimisión del presidente autonómico, Moreno Bonilla.

Convocada por los principales sindicatos, asociaciones de pacientes y Mareas Blancas, bajo el lema "En defensa de nuestra Sanidad Pública", luchan por la desprivatización de los servicios médicos. "Basta de poner en riesgo la salud de la población", reclaman. La protesta de Sevilla ha finalizado en el palacio de San Telmo, sede del Ejecutivo autonómico de Moreno Bonilla.

¡Mantente al día con El Huffpost! Sigue todas las noticias desde tu móvil en nuestra APP. Puedes descargarla tanto para Android como iOS.

Jesús Delgado Barroso
Jesús Delgado Barroso
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de Actualidad en El HuffPost. En mi día a día, estoy siempre pendiente de lo que ocurre en el mundo para transmitirlo de la forma más cercana y clara posible.

 

Sobre qué temas escribo

La información de última hora y de actualidad ocupa prácticamente toda mi jornada. Sin embargo, siempre huyo de la superficialidad y trato de encontrar enfoques creativos que aporten contexto y claridad a las noticias. Me interesa especialmente todo lo que sucede más allá de las fronteras de España, con especial atención al culebrón de la Casa Blanca, que cada día amanece con nuevas noticias capaces de poner el mundo patas arriba.

 

Por otra parte, y no menos importante, me encanta escribir sobre temas de lifestyle y Gente. Siempre estoy ideando nuevos temas para presentar y analizar las últimas tendencias que se mueven entre los jóvenes… y los no tan jóvenes.

 

Mi trayectoria

Estudié en la Universidad de Sevilla, ciudad en la que nací y de la que soy. En 2020 entré como becario en Diario de Sevilla, donde aprendí a cubrir información local. Poco después, terminé mi carrera con otra beca, esta vez en Cadena SER Andalucía.


Con el objetivo de ampliar horizontes, me mudé a Madrid para unirme a la promoción 37 del Máster de El País-Universidad Autónoma de Madrid. He escrito en El País y, actualmente, trabajo en El HuffPost España.

  

 

Cómo contactar conmigo:

 