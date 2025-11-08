Moreno, reelegido presidente del PP de Andalucía con el 99,95% de los votos en plena crisis de los cribados

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha sido reelegido este sábado como líder del PP andaluz, por cuarta vez, con un 99,95% de los votos de los compromisarios que participan en el congreso de la formación y en plena crisis de los cribados del cáncer de mama.

Moreno inicia así su cuarta etapa al frente del PP de Andalucía, al que llegó en 2014, con la vista puesta en las próximas elecciones autonómicas, en las que buscará mantener la mayoría absoluta que consiguió en los comicios de 2022. Sólo tres votos no han contabilizado para el presidente andaluz, dos de ellos nulos y uno de una persona que se ha votado a sí misma.

Tras conocer los resultados, Moreno ha dicho que se va a "dejar la piel" para tener la "mayoría de la estabilidad" y ha vaticinado que van a ganar las elecciones "bien". Ha advertido a los populares de que les esperan meses de "zancadillas" porque quienes saben "jugar sucio" lo van a hacer, pero ha pedido a los suyos que sigan con "dignidad, respeto y educación".

Moreno afronta esta nueva etapa sin grandes cambios en la cúpula del partido, ya que mantiene a Antonio Repullo como secretario general del partido, pero recupera la figura del coordinador general, que será el gaditano Ignacio Romaní, quien también será responsable de Organización.

Además, incorpora a su ejecutiva a sus dos consejeros más destacados en el Gobierno andaluz. Antonio Sanz será presidente del Comité Electoral, puesto relevante por la proximidad de los comicios, y Carolina España será presidenta del Consejo Asesor.

Garantiza todas las reformas necesarias en sanidad

Moreno ha garantizado a su vez este sábado que harán "todas las reformas que sean necesarias" para que el sistema público de salud "funcione al cien por cien", como considera que han hecho en otras áreas: "Cuando decimos y decidimos, cumplimos", ha asegurado.

En su intervención en el congreso del PP de Andalucía ha dedicado un amplio apartado a la sanidad, para defender la gestión de su gobierno, pero también la "humildad" que han tenido para reconocer sus errores. "No somos insensibles y nos duele lo ocurrido en las últimas semanas", ha dicho Moreno, quien ha asegurado que se ponen "en la piel" de las mujeres afectadas por los fallos en los cribados de cáncer, además, en el ámbito que más han "mimado".

Ha dicho que es una cuestión "muy sensible" para el Gobierno andaluz y ha recordado que han multiplicado por cinco los equipos oncológicos y se han puesto en marcha cribados que antes no existían. Moreno ha defendido que el sistema sanitario público "funciona", con 580 millones de actos médicos al año, pero es consciente que "por muchos recursos que se pongan nunca es suficiente".

La crisis de los cribados de cáncer de mama: un mes que ha zarandeado la política andaluza Moreno ha pasado del triunfalismo de sus rebajas de impuestos a tener que cambiar de consejera y enfrentarse, como poco, a más de 2.000 casos de mujeres con un diagnóstico dudoso.

Ha pedido a sus compañeros de partido, además, que defiendan "sin complejo" que el PP es el partido "que más ha hecho" por los servicios públicos en Andalucía y ha dado su "palabra" de que seguirán mejorándolos.

"Yo he sufrido mucho, pero doy siempre la cara", ha agregado Moreno, quien ha subrayado que han hecho "lo correcto", que es "pedir perdón", tener un plan para solucionar el problema, "que ya está al 80% solucionado", y asumir responsabilidades. Ha dicho que son "incansables", que no les "tiemblan las piernas" y que no echan "balones fuera" ni mienten.