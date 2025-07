Monta un negocio para dar empleo a jóvenes y da una lección de humanidad cuando le preguntan por las pérdidas

En un quiosco de helados de Helsinki (Finlandia) trabajan 24 jóvenes en diferentes turnos durante el verano. Sin la contribución de Jouni Ekhlom muchos de ellos estarían ahora mismo desempleados.

En declaraciones recogidas por el medio finés Yrittäjät, él mismo asevera que "quiero ofrecer a los jóvenes su primer empleo. Sin experiencia laboral, el primer empleo es lo más difícil de conseguir. Con esto reciben una entrada en su CV y un certificado de empleo". De hecho, confiesa que "no hago negocios. Ni siquiera voy a calcular si habrá una perdida y cuánto".

En total, Ekhlom tiene tres tiendas en ese país. Sólo en enero había recibido un total de 300 solicitudes de empleo. "Había tantas aplicaciones que ni siquiera tuvimos tiempo de leerlas todas". Desgraciadamente, en Finlandia, muchos jóvenes se han quedado sin trabajo este verano, y esto molesta al propietario. Por ello, "actuó rápidamente".

A través de la Inteligencia Artificial creó "un buen concepto" para que sirviera a los jóvenes. Finalmente, contrató a 24 jóvenes. Los vendedores del quiosco de helados tienen entre 14 y 17 años, trabajan en un turno de tres semanas, que incluye un total de 10 días hábiles al mes. La única empleada adjunta es una joven de 18 años, que se encarga de supervisar las tareas de sus compañeros.

Ella misma asegura, en declaraciones también recogidas por el medio, que, "al principio, el trabajo era bastante duro y estresante. Los plazos eran ajustados y tenía muchas cosas nuevas que aprender". No obstante, "ahora el estrés ya se ha aliviado. Sé de lo que soy responsable y me he familiarizado con el ritmo del trabajo".