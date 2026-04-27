Ni gimnasio ni vida sedentaria: las novedades que llegan a Lidl para hacer deporte en casa

Tener hábitos saludables no siempre es sencillo. Por mucha voluntad que le pongas, las obligaciones del día a día te empujan a llevar una vida sedentaria. A veces ir al gimnasio o salir a la calle a correr supone un esfuerzo que se convierte en una barrera.

Hacer ejercicio en casa suele ser una buena solución para aquellos que no disponen de demasiado tiempo o que no sienten mucha atracción por el gimnasio.

Eso sí, para ello es necesario contar con las herramientas necesarias. En algunos casos puede bastar con una esterilla y unas pesas pequeñas, sin embargo, merece la pena repasar otros productos que te ayuden a llevar una vida más saludable sin salir de casa.

Lidl saca a la venta esta semana varios artículos que te van a servir para hacer deporte en casa. Si justo estabas pensando en ponerte a hacer ejercicio, es buena idea que les eches un ojo. Este tipo de productos de Lidl suelen agotarse al poco tiempo de salir a la venta, ya que generan mucha expectación debido a sus buenas prestaciones y su bajo precio.

Las novedades de Lidl para que hagas deporte en casa

Si eres asiduo a supermercados como Mercadona o Lidl seguro que sabes que cada semana sacan novedades a la venta.

Además, estas novedades no tienen por qué ser únicamente productos alimenticios. Hay también artículos para el hogar que te van a servir por unos u otros motivos. Este viernes 30 de abril Lidl empieza a vender varios productos que te ayudarán a montar un pequeño gimnasio en casa:

Camisetas técnicas para hombres y mujeres: son de secado rápido y evacuación de la humedad. Disponibles en color negro o blanco y desde la talla S hasta la XL. Cada unidad cuesta 5,99 euros.

son de secado rápido y evacuación de la humedad. Disponibles en color negro o blanco y desde la talla S hasta la XL. Cada unidad cuesta 5,99 euros. Zapatillas deportivas para hombres y mujeres: disponen de un forro interior textil que las hacen cómodas y agradables para el deporte. Disponibles desde la talla 37 hasta la 46, aunque algunas ya se están agotando. Cuestan 16,99 euros.

disponen de un forro interior textil que las hacen cómodas y agradables para el deporte. Disponibles desde la talla 37 hasta la 46, aunque algunas ya se están agotando. Cuestan 16,99 euros. Esterilla de yoga: son antideslizantes y acolchadas, para que puedas hacer ejercicio con toda comodidad. Están disponibles en color lima, verde y negro. Cuestan 8,99 euros.

son antideslizantes y acolchadas, para que puedas hacer ejercicio con toda comodidad. Están disponibles en color lima, verde y negro. Cuestan 8,99 euros. Plataforma de step: muy útil para entrenar el equilibrio y diferentes grupos musculares. Tiene una altura regulable en dos niveles y un soporte antideslizante. Cuesta 22,99 euros.

muy útil para entrenar el equilibrio y diferentes grupos musculares. Tiene una altura regulable en dos niveles y un soporte antideslizante. Cuesta 22,99 euros. Banco de entrenamiento: tiene asiento y respaldo acolchados, puedes usarlo para entrenar con mancuernas manteniendo la intensidad que prefieras. Cuesta 84,99 euros.

tiene asiento y respaldo acolchados, puedes usarlo para entrenar con mancuernas manteniendo la intensidad que prefieras. Cuesta 84,99 euros. Chaleco lastrado: tiene dos discos de peso extraíbles de 2,8 kilogramos cada uno, sirve para entrenar la resistencia y fortalecer la musculatura. Cuesta 22,99 euros.

tiene dos discos de peso extraíbles de 2,8 kilogramos cada uno, sirve para entrenar la resistencia y fortalecer la musculatura. Cuesta 22,99 euros. Mancuernas: las clásicas mancuernas para entrenar cómodamente en casa. Las hay de 3 y de 4 kilogramos. Tienen un revestimiento de PVC que no daña el suelo. Cuesta 9,99 euros cada unidad.

Como puedes ver, la mayoría son productos que puedes guardar en casa y que convertirán el ejercicio en una actividad un poco más sencilla. También son productos accesibles para el bolsillo, con una inversión moderada puedes tener tu pequeño espacio para hacer deporte.

No son las únicas novedades de Lidl que han llamado la atención en las últimas semanas. La freidora de aire de SilverCrest o el colchón de camping son otros de los artículos que se han convertido en un éxito.