José Luis Trejo, neurocientífico del CSIC: "El sedentarismo es un envejecimiento adelantado"

"El ejercicio es vida" o "el deporte es salud" son frases hechas que todos hemos escuchado en infinidad de ocasiones desde que somos pequeños. Sin embargo, a pesar de repetirlas como un mantra, muy pocos son realmente conscientes de lo que significan estas palabras a nivel biológico y neurológico.

Para poner la evidencia científica sobre la mesa, el reconocido neurocientífico José Luis Trejo, investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), ha pasado por los micrófonos de Tiene Sentido Podcast (un espacio conducido por Eli Romero) para arrojar luz sobre el impacto que tiene la actividad física en nuestro bienestar.

La cantidad de ejercicio adecuado

Trejo afirma que el ejercicio es una medicina necesaria para el correcto funcionamiento de la mente y el cuerpo de cada personas, ya que ambos están conectados. “Nuestros cerebros están modelados para moverse; el cerebro se mueve con el cuerpo en el sentido de que se ajusta en todo lo que hace para que te muevas más o menos”, explica.

No obstante, el investigador lanza una advertencia fundamental: el deporte actúa en nuestro organismo igual que un fármaco y, como cualquier medicina, exige una dosis adecuada para evitar efectos secundarios indeseados. “Al igual que cualquier medicina, no puedes abusar de ella”, declara.

La pandemia de los extremos: del sofá al gimnasio sin control

El neurocientífico detalla que, en la sociedad actual, nos hemos polarizado de forma preocupante en dos grupos muy marcados. Por un lado, está la inmensa mayoría que se ha acomodado por completo, adoptando una rutina en la que la actividad física es prácticamente nula. Por el otro, ha surgido una fiebre desmedida que empuja a muchas personas a machacarse a diario, cayendo de lleno en el sobreentrenamiento.

Trejo subraya que ambos extremos son nocivos para el bienestar de la salud. La inactividad sostenida pasa una factura carísima a nivel celular y cognitivo, hasta el punto de que "el sedentarismo es, en realidad, un envejecimiento adelantado", puntualiza de forma demoledora.

Entonces, ¿dónde está el punto de equilibrio? La clave científica reside en la prudencia. El experto concluye que la receta ideal, aquella que "está sobradamente cuantificada por la ciencia y que produce el máximo de beneficios", no es otra que realizar un ejercicio "entre moderado y vigoroso", huyendo de las palizas extremas y, sobre todo, de la silla.