Así es la freidora de aire que Lidl pone a la venta el lunes y que te ahorrará tiempo en la cocina

Dedicar tiempo a la cocina suele ser complicado para muchas personas: las obligaciones laborales y del día a día acaban ocupando bastantes horas y al final no te esmeras en tus recetas.

En este sentido, las freidoras de aire son de gran ayuda, ya que te permiten preparar platos caseros y más saludables que recurrir a la comida rápida. No tendrás que invertir demasiado tiempo ni esforzarte más de la cuenta: la freidora lo hace por ti.

Si estás pensando en comprar este electrodoméstico, y a ser posible sin gastar mucho dinero, tienes una oportunidad la semana que viene en Lidl.

La cadena de supermercados de origen alemán pone a la venta una freidora de aire el lunes 27 de abril. Además de las prestaciones habituales de estas herramientas de cocina, destaca por su bajo precio. Por menos de 40 euros te la puedes llevar a casa.

Si te interesa será mejor que vayas a un establecimiento de Lidl cuanto antes. Ya sabes que estas novedades suelen agotarse a las pocas horas de salir, sobre todo cuando el precio es barato.

La nueva freidora de aire de Lidl

La freidora de aire caliente de Lidl se comercializa bajo la marca SilverCrest y sirve para freír sin aceite, asar, hornear y cocer.

Estas son sus prestaciones principales:

Manejo sencillo con regulador giratorio.

Hasta siete programas preconfigurados para una selección rápida.

Ajuste de temperatura de 40 a 240 °C.

Cajón para freír con salvamanteles y revestimiento antiadherente de alta calidad.

Sistema de protección contra la corrosión.

El cajón para freír y el salvamanteles son aptos para lavavajillas.

La capacidad es de 6,7 litros y la cantidad óptima de patatas fritas son 750 gramos. La potencia es de 2150 W y la longitud del cable de 120 centímetros. Mide 38,8 x 29,34 x 28,85 centímetros y pesa 4,5 kilogramos.

Si te corre prisa por tenerla en casa, puedes comprarla hoy mismo en la tienda online de Lidl. De lo contrario, tienes la opción de ir el lunes a un supermercado de Lidl y adquirirla allí.

Esta no es la única novedad destacable que puedes encontrar en las tiendas de Lidl. En los últimos días ha habido varios productos que han llamado la atención. Por ejemplo, los juguetes para que tus hijos no se aburran en casa o el colchón hinchable para llevarte a tus excursiones de verano.