Ni italiana ni mucho menos española: siete euros cuesta tomarse un capuchino en la ciudad con el café más caro de Europa

El café es, para millones de personas, un ritual cotidiano. Pero en algunas ciudades del mundo, ese pequeño placer se ha convertido casi en un lujo. Un reciente informe de Deutsche Bank, titulado Mapping the World Prices, revela dónde se paga más —y menos— por un capuchino, una de las bebidas más populares del planeta.

Según el estudio, los precios varían de forma drástica según el país. En El Cairo, por ejemplo, un capuchino cuesta apenas 1,57 dólares (unos 1,30 euros), lo que la convierte en la ciudad más barata del mundo para disfrutarlo. En India, las cifras son igualmente modestas: en Delhi ronda los 1,77 euros y en Bombay los 2,20 euros.

Incluso en Italia, patria del espresso y la cuna del capuchino, los precios siguen siendo sorprendentemente asequibles. En Roma, tomarse uno cuesta en torno a 1,50 euros, una muestra de que la tradición y la calidad no tienen por qué ir de la mano del lujo.

La historia cambia por completo al mirar hacia el norte de Europa. En Zúrich y Copenhague, el precio medio de un capuchino alcanza los 6,7 euros, situándolas como las ciudades más caras del continente —y del mundo— para disfrutar de esta bebida. Les siguen Nueva York (5 euros), Abu Dabi (4,98 euros) y Edimburgo (4,7 euros).

El estudio muestra que el coste del café refleja, en muchos casos, el nivel de vida y el poder adquisitivo de cada país. En ciudades donde los salarios y los precios generales son altos, como las suizas o las escandinavas, el café se convierte casi en un símbolo del coste de la vida.

Mientras tanto, los viajeros que visiten el sur de Europa pueden respirar tranquilos: tanto en España como en Italia, el café sigue siendo una pausa accesible y cotidiana. En cambio, quienes se sienten en una cafetería de Zúrich o Copenhague deberán asumir que ese capuchino de siete euros no solo compra cafeína, sino también el privilegio de tomarla en la ciudad más cara del continente.