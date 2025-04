Ni lista Robinson ni ser borde: una exteleoperadora enseña a acabar con llamadas spam con una frase

A pesar de que hace más de un año se aprobar en España una ley que prohíbe las llamadas comerciales sin consentimiento previo, estas llamadas, conocidas como "llamadas spam" se siguen produciendo. El meollo está precisamente en ese consentimiento previo. Las operadoras y empresas han encontrado la forma de que al descolgar el teléfono des tu consentimiento sin darte cuenta, saltándose así la norma, por lo que siguen siendo una pesadilla para muchísimos usuarios.

Otras hacen la trampa cuando instalamos su app y nos obligan a aceptar los términos y servicios, en las que nos incluyen sutilmente esta autorización. A pesar de que pueden llegar a ser multados, se siguen arriesgando, llamando a los posibles clientes de forma aleatoria para no ser detectados.

Una de las alternativas es apuntarse a la llamada Lista Robinson. Ésta se trata de una lista de exclusión publicitaria, a la que cualquier persona puede apuntarse, para no recibir llamadas telefónicas, correos electrónicos, SMS, correo postal o publicidad, en general, de empresas que no hayan dado su consentimiento. Pero, aun así, muchos seguimos recibiendo llamadas de este tipo, lo que ya genera una auténtica desesperación.

Ante esta situación, que no sólo ocurre en España, una exteleoperadora francesa Eléonore Bounhiol en una compañía de marketing ha contado en entrevista en la revista Maison&Travaux, el único truco que, según asegura, es eficaz para terminar con estas llamadas para siempre.

Bounhiol, explica, en primer lugar, que no contestar las llamadas no es la solución. La razón es que "mientras una persona no conteste su número permanece en la lista de devolución automática de llamadas", provocando que las llamadas se repitan a lo largo de los días hasta que se conteste, por lo que ignorarlas no es buena idea, según relata.

Así que la clave, según ella, es "pedir expresamente que te eliminen de la lista de contactos comerciales de esa empresa". "Y te tendrán que hacer caso debido a la legislación sobre estas prácticas", explica. También recuerda a todos los usuarios que tengan en cuenta que las personas que están al otro lado del teléfono no tienen la culpa de se hagan estas llanadas, están haciendo el trabajo que les mandan, por lo que siempre hay que tratar de ser lo más respetuoso posible con ellos y armarse de paciencia.