Ni se tira por la borda ni para los trabajadores: la nueva verdad detrás de la comida que sobra en los cruceros

El desperdicio de alimentos es un problema global que no da señales de disminuir, y en el sector de los cruceros, la situación es especialmente preocupante. Con múltiples restaurantes a bordo, los pasajeros se enfrentan a un festín inagotable. Pero, detrás de esta abundancia, se esconde una realidad incómoda: toneladas de comida terminan en la basura, e incluso en el mar, cuando termina cada viaje.

El modelo de "todo incluido" que ofrecen muchas líneas de cruceros, si bien atractivo, promueve el consumo excesivo. Este enfoque, diseñado para ofrecer variedad y comodidad, genera inevitablemente un volumen considerable de sobras. ¿Qué ocurre con toda esta comida no consumida? La respuesta sigue siendo motivo de controversia.

Un vídeo viral publicado en redes sociales, y recogido por Melodicamente, muestra a un empleado tirando restos de comida al océano, una acción que ha generado debate y ha puesto en duda la transparencia de las prácticas alimentarias de estas compañías.

Testimonios recientes han confirmado que, en muchos casos, los alimentos sobrantes se desechan junto a residuos sólidos o se vierten directamente al mar, una práctica que choca con las expectativas ambientales actuales.

Opciones para solucionar el problema

Este trato a la comida sobrante es muy polémico, con lo que algunas navieras están tomando cartas en el asunto. Costa Crociere, por ejemplo, ha desarrollado una iniciativa junto a la Fondazione Banco Alimentare que permite recuperar el excedente alimentario y entregarlo a organizaciones benéficas.

Royal Caribbean, por su parte, ha apostado por la tecnología. Gracias a una plataforma basada en inteligencia artificial, la compañía puede prever con precisión las necesidades de abastecimiento alimentario, reduciendo así el desperdicio en hasta un 50%.

Sin embargo, la solución no está únicamente en manos de las empresas. Los pasajeros también tienen un papel clave. Adoptar hábitos de consumo conscientes, como pedir porciones razonables, puede tener un impacto significativo. Si la comida no se termina, no se puede donar ni reutilizar.

