Ni viernes ni sábado: un estudio sentencia que este es el día y la hora más felices de toda la semana

Un estudio realizado por la University College de Londres (UCL) y publicado en BMJ Mental Health, ha descifrado que día de la semana somos más felices, además del momento del día y de la estación en la que habitualmente las personas suelen ser más positivas.

Aunque a priori el viernes y el sábado pueden ser las primeras opciones que se nos vengan a la cabeza, lo cierto es que la investigación ha revelado que la "felicidad y satisfacción con la vida" es mucho más estable entre semana que el fin de semana, sobre todo los martes.

Algunas de las preguntas que han realizado los investigadores son: "Esta semana, ¿cómo de feliz te has oído?", "¿Cómo de satisfecho has estado con tu vida?" o "¿en qué medida has oído que las cosas que haces en tu vida valen la pena?". En total, se contabilizaron más de un millón de respuestas, en las que se tuvo en cuenta la edad, salud y situación laboral de cada persona.

Respecto al momento del día en el que las personas suelen encontrarse más felices, el estudio asegura que "las cosas parecen mejores por la mañana", pues la gente suele empezar el día con más energías y expectativas, al contrario de por la noche, que es cuando los ánimos empeoran. "En términos generales, la salud mental y el bienestar de las personas tienden a ser mejores por la mañana y tienden a empeorar durante la noche", dicta el estudio.

Por último, la investigación, iniciada en 2020, también señala cuál es la estación más positiva, aunque aquí no hay sorpresas, pues afirma que es en verano cuando la salud mental suele tener mejores resultados. "También existe una asociación con el día de la semana y la estación, con evidencia particularmente sólida de una mejor salud mental y bienestar en el verano", señalaron los investigadores.